容易煩躁不安？心理學「5個方法」，教你當個情緒穩定的大人

▲別讓壞情緒搞砸了關係，情緒穩定是需要練習的。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

當生活各種不順一起出現，想要當個情緒穩定的大人，並不是一件容易的事，當情緒已處在崩潰邊緣，《ET FASHION》從心理學觀點教你5個方法快速緩和情緒。

#深呼吸並倒數10秒

當情緒快要爆炸時，卻還是得硬著頭皮處理當下的事情，這時候可以深呼吸，並倒數10秒，藉由這倒數的方式，勉強冷靜下來，能幫助你不會因為情緒失控而說出傷人話語，當負面情緒停留10秒後，想要爆炸的念頭就會小很多。

#運動半小時

當處在負面情緒走不出來時，這時候趕快去運動吧，運動能夠產生一種快樂素，讓人心情感到愉悅，像是壓力大時可以練瑜珈，覺得憂鬱難過時，可以去跑步，但要記得情緒不佳時，可以運動但不能過度激烈。

#寫下來和自己對話

當沒有情緒出口時，拿出紙筆將心裡的話寫下來吧！和自己對話也是一種排解情緒的好辦法，有時候書寫也是整理自己情緒的過程，把事情和當下的心情都寫下來，邊寫邊幫你釋放壓力和情緒。

#先去廁所冷靜一下

當無法冷靜時，趕快離開現場去廁所是個好辦法，根據研究指出，水流聲音能夠使人冷靜，照照鏡子看看現在的自己，你想要當一位管不住自己情緒的人嗎？你可以看著鏡子鼓勵自己，喊話：你一定可以的。

#打掃家裡

很多人覺得處在壓力之下時，特別喜歡打掃家裡，不需要用腦只管出力的工作，是一個排解情緒的好方法，讓負面情緒慢慢緩解。