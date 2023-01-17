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感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

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▲▼感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭 。（圖／Unsplash）

▲感情及時停損需要智慧。（圖／Pexels，以下同）

編輯／ Lily

剛開始談戀愛總是甜蜜，但不少人談了一段時間後，卻感到越來越累，這時候硬撐下去，反而讓彼此都不快樂，當感情出現5種徵兆時，代表你們已走進一種低頻關係，分手未嘗不是一件好事。

#不想再和對方分享

深厚的感情多半來自日常的累積，當你發生什麼事情，你總是想要第一個告訴他，聽聽他的意見想法，當你發現你重要時刻想找的人都不是他時，意味著對方已不必再參與你的生活。

▲▼感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭 。（圖／Unsplash）

#相處起來沒有價值

兩人相處吵架難免，但若是你和對方總習慣去貶低對方、否定對方價值，會讓人感覺越來越糟，當在彼此心中已經不特別，甚至沒有價值時，及時停損才是最好的方式，再拖下去也只是浪費時間。

#三觀不合

很多情侶都是因為了解而分開，從以前的無話不談，變成雞同鴨講，可能環境隔閡讓彼此之間越來越遠，當三觀不合，兩人的想法搭不在一起，總要你配合我，我又刻意配合你，又何必強求再一起。

▲▼感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭 。（圖／Unsplash）

#兩人不對等付出

為另一半付出很好，但是付出太多卻等不到他的回應，久而久之就會使感情失衡，你過度為他著想的下場就是「他沒那麼在乎你」，感情就是要真心換真心，才能達到完美平衡。

#要迎合才能維持的關係

和這個人相處起來很舒服，才會想長久平穩走下去，感情是不能勉強的，努力換不來青睞，討好也換不到珍惜，你刻意向別人要來的愛，絕對不會長久，人必須先滿足自己才會快樂，過度討好的愛就不是愛。

關鍵字：

感情, 問題, 徵兆, 分手

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