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說・流行／MARNI可愛印花入侵Carhartt帥氣工裝　不論男女都燒翻！

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記者王則絲／台北報導

義大利精品MARNI近期的話題度甚高，除了其Market系列在日本爆紅，是櫻花妹們人人瘋搶的目標；MARNI也積極展開多方合作，日前與UNIQLO的合作來到第二彈，反應依然熱烈，而近日MARNI更首度與潮流品牌Carhartt WIP攜手打造聯名系列，將招牌的藝術印花帶入帥氣街頭工裝，誕生了Q帥兼具的嶄新面貌，不論男生、女生都被燒翻。

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲MARNI首度與潮流品牌Carhartt WIP攜手打造聯名系列。（圖／品牌提供）

「MARNI x Carhartt WIP」聯名系列實是由「MARNI JAM」這個藝術計畫出發，於現正舉行的米蘭時裝周期間，MARNI更在旗艦店內進行現場音樂表演，為MARNI JAM全球藝術活動揭開序幕。

「MARNI x Carhartt WIP」系列採用MARNI一貫豐富大膽的撞色調、印花圖案、混搭風格及剪裁輪廓，挹注於Carhartt WIP標誌性的街頭形象中，為陽剛帥氣的工裝重塑激發出可愛的一面。系列以two-tone撞色設計融入Carhartt 經典的Active Jacket、短袖襯衫及寬鬆版型的工裝褲，一系列配飾如漁夫帽、Slip-on運動鞋款或是帆布包，亦皆印上辨識度極高的MARNI花卉圖案。

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲「MARNI x Carhartt WIP」系列T恤、背心、襯衫等單品，雙方Logo合體於標籤與胸口刺繡。（圖／品牌提供）

此外Carhartt一直以來熱賣的「四袋單品」，如Michigan Coat及 Classic Vest，則是採用柔軟的羊毛和牛皮來增添豐富精緻觸感，以提高的工藝手法與質料，呼應精品與街頭的結合，同時特別置入金色心形鈕扣，向Carhartt於1889年創立時的單品致敬，全系列目前已限量開賣，無論男、女生都能夠駕馭。

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲MARNI x Carhartt WIP。（圖／品牌提供）

▲「MARNI x Carhartt WIP」聯名單品細節。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

說流行, Marni, Carhartt WIP, Carhartt, 印花, 工裝, 聯名

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