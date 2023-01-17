趕走乾荒脫屑！冬日必學「暖肌油敷法」，3步驟就搞定

▲冬日油保養不能少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降，冷冷的風把臉吹得好乾，要知道乾冷空氣也會間接減緩肌膚油脂分泌速度，使得肌膚乾癢脫屑機率大增，這時趕快拿出美容油來安定肌膚，冬日必學的暖肌油敷法開課了！

冬日暖肌油敷法藉由水氣溫度讓毛孔打開，從注入水相保養和植物油調和的工序中，加速肌膚循環，透過熱蒸氣讓滲透效果更加好，幫助重置冬日肌膚修復力，同時加強肌膚屏障。

油保養專家Melvita建議，挑選美容油建議選擇單純配方植物油，除了能富含多種不飽和脂肪酸以及修護肌膚的成分，敷在臉上也能相對安心，也可針對肌膚狀況，挑選適合自己的植物油。

#暖肌油敷法：

1.洗臉後先用水相保養（化妝水）調理全臉

2.接著使用單方植物油加入美容液中混和，可以適度加溫後，塗抹在臉上輕輕按壓，同時按摩拉提全臉2-3分鐘，不需

要擦拭留在肌膚上的油脂，若想加強油敷效果，可再疊一層植物油。

3.再使用加熱或是浸泡熱水擰乾的面膜敷巾，覆蓋全臉約1-2分後取下。

除了臉部使用以外，植物油也可運用在身體、秀髮與美甲上，像是沐浴後可以單獨或是混入身體乳使用，甚至在泡澡時可以滴幾滴植物油進去，幫助肌膚維持柔嫩；洗髮前也可用植物油按摩頭皮與髮絲，可使秀髮更加健康光澤，也可加強按摩指甲和指緣或手肘等較乾燥的部位。

美容油推薦

▲Melvita 摩洛哥堅果油，50ml，1,380元。

內含豐富脂肪酸，具有絕佳水合保濕功效，能幫助提升肌膚彈性與柔軟緊實．

▲Sukin 無齡肌鎖水精華油，25ml，989元。

集結10種植物精油，滋潤卻輕透，保濕、緊緻、彈潤一次搞定。

▲RMK W修護菁萃油，50ml，1,450元。

以油、水黃金比例處方打造的全方位修護保養油。