星巴克首間南部古蹟門市登場　舊式派出所日式庭園好美　推限時第二杯半價

▲星巴克首間南部古蹟門市，在台南文創園區開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

趕在春節假期來臨前，星巴克首間南部就建築門市在台南文創園區開幕，其舊建築原本是日據時期的台南出張所（派出所）與宿舍群，店面保留舊壁面與地板、並注入紅磚瓦與藍窗花的特色建築語彙，陽光灑落的是樸實日式庭園，還能眺望台南車站進站列車，悠閒古樸的氣氛怎能不放進春遊名單內呢？

星巴克南部首間舊建築門市「台南文創門市」近期開幕，坐落於台南火車站旁的台南文創園區內，該建築為市定古蹟，延續日據時期台南出張所的建築美學，門市保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，並將中島型咖啡吧檯配置於空間中心，還使用仿紅磚及窗花圖樣排列設計運用於吧檯飾板及沙發背板，呼應建築物的樸實歷史。

而門市牆面則請台南在地藝術家顏振發，手繪2組藝術造型畫代表星巴克的咖啡莊園農作實景，分別落於門市兩側壁面，室內整體色系延伸外部紅磚色彩概念，以復古金搭配活力珊瑚橘，結合暖色木質家具，與建築原來的磨石子地板對比，產生搶眼的視覺效果，並洋式建築在空間中詮釋了新與舊的交集。

台南文創門市也導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，消費者可品嘗到氮氣冷萃咖啡與法國原料製成的「現烤糕點」、紐西蘭穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，1／20前在地消費者可憑台南市民相關證件，至台南文創門市點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。