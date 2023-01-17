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台中三井LaLaport試營運首日排隊百公尺！LOPIA超市開門就塞爆

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▲三井lalaport試營運首日人潮。（圖／讀者提供）▲三井lalaport試營運首日人潮。（圖／讀者提供）

▲三井LaLaport試營運首日開門前人潮，截至上午11點開門營業前，現場已有約百名民眾排隊，頂著大太陽下等候入場。（圖／網友提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣首間三井旗下LaLaport購物中心今（1／17）台中試營運首日，吸引許多民眾在11點開門前就在門口排隊，綿延超過一百公尺，門外約有百人等開門之外，後續還有不斷湧進的人潮，日本以肉品販售知名的LOPIA超市在一開門就爆滿，開門不到半小時就進行人潮管制，UNIQLO與母嬰知名店阿卡將也湧入超過百人。

▲三井lalaport試營運首日人潮。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三井lalaport試營運首日人潮。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三井lalaport試營運首日人潮。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三井LaLaport試營運首日，LOPIA超市瞬間爆滿。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

三井台中LaLaport首日試營運，祭出台灣首間日本超市LOPIA、阿卡將台中首店、UNIQLO／GU雙品牌旗艦店、無印良品旗艦店等內容，開門前果然吸引在地民眾排隊朝聖，而最後受歡迎的果然是台灣初落地的日本連鎖超市LOPIA，以肉品知名的LOPIA在日本主婦圈內是出名好買，台中民眾也即刻湧入嚐鮮，才開門不到半小時店內人潮洶湧，店外已經排出等候長龍，店家大方祭出試吃也讓民眾吃得很開心。

▲三井lalaport試營運首日。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三井LaLaport試營運首日，LOPIA超市瞬間爆滿。（圖／網友棉花糖的天空授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

因目前美食街尚未到餐期未爆滿，但也有許多逛店人潮前去嚐鮮或吃點小食，據悉UNIQLO、無印良品與阿卡將也都出現許多民眾逛店採買。

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關鍵字：

三井, LaLaport, 台中, 開幕, 試營運

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