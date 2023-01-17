米蘭男裝周／ZEGNA「羊絨紋理」帥成藝術品　TOD'S皮革夾克義式優雅必備

記者鮑璿安 ／台北報導

2023秋冬米蘭男裝周高潮迭起，為大家展示了各個風格的最新著裝，無論是TOD'S、ZEGNA（傑尼亞）經典優雅搭配，或是MSGM潮流的校園風格，都象徵了不斷創新的態度。

▲TOD'S 2023/2024 秋冬男裝系列夾克是重點單品 。（圖／品牌提供）

TOD'S 2023/2024 秋冬男裝系列在現代優雅尋找自我風格，在熟悉的棕色、焦糖色、米色中利用剪裁創造豐富度，Tod's Pash夾克出自工匠手工打造，運用皮面刷紋來凸顯皮革質感；短夾克和飛行員外套採用拉絨皮革，觸感和保暖度都兼顧。標誌性的W.G.靴履在本季通過麂皮和縫製織物的對比加強率性俐落效果，完整秋冬時節的經典搭配。

▲ZEGNA傑尼亞2023冬季系列著重於材質面料， Cashmere多元姿態呈現。（圖／品牌提供）

ZEGNA傑尼亞2023冬季系列依舊保持著柔和精準的態度，藝術總監Alessandro Sartori著重於材質掌握，Oasi Cashmere系列採用升級再造的花崗岩紋理效果打造細膩羊毛面料。同時單品依舊實穿，短款飛行員夾克、加長款大衣、風帽厚夾克等選擇了更為休閒的無領設計，有別於正裝傳統。從噴繪褶皺細節到長款束腰夾克上的幾何手繪圖案，以及燈芯絨面料和褶襇效果的麂皮絨材質，均以豎紋構造出和諧的韻律感。

▲MSGM 2023秋冬男裝回到復古校園 。（圖／品牌提供）

MSGM 2023秋冬男裝秀引用電影《春風化雨》中令人難忘的教授約翰基廷 (John Keating) 的話作為開場白，「詩、美麗、浪漫、愛情，才是我們活著的意義。」創意總監Massimo Giorgetti以校服重回復古年代，這也就不意外會出現外套與教練夾克搭配開襟衫、法蘭絨領帶和牛津襯衫的經典搭配，永遠彰顯年輕活力。當然其中還有些許叛逆基調存在，例如裝飾MSGM 團隊親筆簽名的運動衫、遊戲代幣成為滿版印花，是MSGM一貫的玩味體現。