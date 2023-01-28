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10家高質感「飾品品牌」推薦　項鍊、戒指、耳環最低100元無痛入手

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文／美人圈

每當到了約會時刻，除了服裝和包包要精心挑選，「飾品」也是穿搭中非常重要的關鍵，礙於預算不能買高單價飾品，別擔心！這次精選出「10家平價飾品品牌推薦」，不只擁有高質感、款式與設計也相當時髦，讓小資女們不用花大錢也能當個精緻女孩，趕快收藏文章，新的一年幫自己增添美美的新飾品吧！

平價飾品品牌推薦

1：Lucy's 

時尚圈及藝人名媛的指定愛牌Lucy's，以Beatles的名曲「Lucy in the sky with diamonds」為名，希望讓人置身在Lucy's鑲滿晶鑽的星空下，擁有最獨特最具個性的美麗，融合了多元文化風格與大膽的設計，平實的價格卻有著高質感，從獨家聯名到璀璨水晶系列應有盡有，日常與派對穿搭一次搞定！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲Lucy's是時尚圈及藝人名媛的指定愛牌。（圖／Lucy's ）

2：Bonny&Read

Bonny&Read提供低價位、高質感的飾品，為了跟上流行趨勢，Bonny&Read每周上架新品，商品除了有女性的耳環、戒指等飾品，還有韓國空運的飾品與香氛、藝人聯名款以及飾品盒、配件等周邊，飾品價位最低甚至只要200元就能入手，只能說來到Bonny&Read，真的會荷包不保！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲Bonny&Read提供低價位、高質感的飾品。（圖／Bonny&Read）

3：Vacanza

Vacanza是義大利「假期」的意思，以「戴上飾品，生活就是假期」為理念，簡約帶有細節的Logo、曲線的交織設計，單戴簡約吸睛、疊戴也相當百搭時髦，商品從飾品、髮飾到香氛，價位依照飾品材質從300元到千元都有，新年還推出聯名周邊，像是手鍊和棉襪等，不管是送禮還是自用都非常適合。

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲Vacanza以「戴上飾品，生活就是假期」為理念。（圖／Vacanza）

4：Waekura

法國的獨立首飾品牌WAEKURA，以浪漫與復古的設計在IG上爆紅，熱愛法式飾品的女孩一定都知道！所有飾品以黃銅為基底，再鍍上14K金製成，擁有防水與低過敏的特性，愛美的同時也能安心配戴，戒指皆設計為可調整式戒圍，十分貼心。想要擁有高CP值的法式飾品，Waekura是必備的小眾品牌！

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▲WAEKURA以浪漫與復古的設計在IG上爆紅。（圖／Waekura）

5：yve，

走極簡風格的「yve，」飾品品牌，沒有過多的繁雜設計，給人舒適簡單的印象，商品從項鍊、頸鍊、手鍊到戒指，還有手錶、服飾和髮飾通通有，商品取名都超特別又有趣，像是珍珠項鍊命名為「白胖胖的珍珠們」、「躺著無聊天賜福報」手鍊等，若喜歡簡單低調設計款的飾品，不妨就來這家逛逛吧！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲「yve，」飾品品牌走極簡風格。（圖／yve，）

6：MENO

想要不撞款的獨特古典風飾品，這家必收藏！在網路上小有名氣的網拍飾品店MENO，走的是奢華感的中世紀古典風，每款飾品都超有設計感，像是公主造型、南法天使的耳環，聖羅蘭、瓶中花圖樣的項鍊等等，手工的飾品價位從300元起就能入手，你們說這是不是超划算！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲MENO的飾品都超有設計感。（圖／MENO）

7：Studdedheartz

創辦人認為許多快時尚的平價飾品品牌，都不耐用且容易失去光澤，選擇在廉價的金屬和奢華的K金首飾中，找尋高質量又平價的飾品材料，因而創建屬於自己的品牌，Studdedheartz走的是簡約的飾品風格，以及復古的古典風，使用925純銀、14K金／玫瑰金製作，用平易近人的價錢就能買到高質感的飾品！

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▲Studdedheartz走的是簡約的飾品風格。（圖／Studdedheartz）

8：Fudge

非常有質感的飾品網拍Fudge根本是小資女們的福音！這家飾品店不僅款式超多樣，價錢就算是閉眼收也非常可以，基本的耳環、項鍊、戒指和手鍊通通都有！價位大概落在300元起，不管是宮廷風、簡約風還是氣質風也都全包下，不定時還會有小折扣，小資女們可要看準時機囉！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲非常有質感的飾品網拍Fudge。（圖／Fudge）

9： IRISGARDEN

除了官網以外，也有開設實體店面的IRISGARDEN，IRIS源自希臘語「彩虹」，意思為商品款式有如彩虹一樣繽紛多樣，以清新的韓系風格為主，像是典雅的愛心耳環、刷舊宮廷風或是氣質珍珠款的飾品應有盡有，重點是CP值超高！最低一款甚至200元有找！就算用久了汰換掉也不覺得可惜。

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲IRIS以清新的韓系風格為主。（圖／IRISGARDEN）

10：KOREANA

喜歡平價飾品的女孩們不可能不知道KOREANA！KOREANA是一家CP值超高的韓風飾品店，開設的分店多到可說是到處都能見到它的身影，裝潢以金色與木質為主，繽紛的馬卡龍色系超少女心，上百款的耳環、項鍊、戒指和手鍊等等，不怕挑不到喜歡的款式，最低甚至只要100元就能入手，是許多學生族和小資女們的飾品愛店！

2023平價飾品品牌推薦 | 精選10家高質感項鍊、耳環，百元內無痛入手！

▲KOREANA是一家CP值超高的韓風飾品店。（圖／IRISGARDEN）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 飾品, 配件, 項鍊, 戒指, 耳環

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