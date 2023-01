10家高質感「飾品品牌」推薦　項鍊、戒指、耳環最低100元無痛入手

文/美人圈

每當到了約會時刻,除了服裝和包包要精心挑選,「飾品」也是穿搭中非常重要的關鍵,礙於預算不能買高單價飾品,別擔心!這次精選出「10家平價飾品品牌推薦」,不只擁有高質感、款式與設計也相當時髦,讓小資女們不用花大錢也能當個精緻女孩,趕快收藏文章,新的一年幫自己增添美美的新飾品吧!

平價飾品品牌推薦

1:Lucy's

時尚圈及藝人名媛的指定愛牌Lucy's,以Beatles的名曲「Lucy in the sky with diamonds」為名,希望讓人置身在Lucy's鑲滿晶鑽的星空下,擁有最獨特最具個性的美麗,融合了多元文化風格與大膽的設計,平實的價格卻有著高質感,從獨家聯名到璀璨水晶系列應有盡有,日常與派對穿搭一次搞定!

▲Lucy's是時尚圈及藝人名媛的指定愛牌。(圖/Lucy's )

2:Bonny&Read

Bonny&Read提供低價位、高質感的飾品,為了跟上流行趨勢,Bonny&Read每周上架新品,商品除了有女性的耳環、戒指等飾品,還有韓國空運的飾品與香氛、藝人聯名款以及飾品盒、配件等周邊,飾品價位最低甚至只要200元就能入手,只能說來到Bonny&Read,真的會荷包不保!

▲Bonny&Read提供低價位、高質感的飾品。(圖/Bonny&Read)

3:Vacanza

Vacanza是義大利「假期」的意思,以「戴上飾品,生活就是假期」為理念,簡約帶有細節的Logo、曲線的交織設計,單戴簡約吸睛、疊戴也相當百搭時髦,商品從飾品、髮飾到香氛,價位依照飾品材質從300元到千元都有,新年還推出聯名周邊,像是手鍊和棉襪等,不管是送禮還是自用都非常適合。

▲Vacanza以「戴上飾品,生活就是假期」為理念。(圖/Vacanza)

4:Waekura

法國的獨立首飾品牌WAEKURA,以浪漫與復古的設計在IG上爆紅,熱愛法式飾品的女孩一定都知道!所有飾品以黃銅為基底,再鍍上14K金製成,擁有防水與低過敏的特性,愛美的同時也能安心配戴,戒指皆設計為可調整式戒圍,十分貼心。想要擁有高CP值的法式飾品,Waekura是必備的小眾品牌!

▲WAEKURA以浪漫與復古的設計在IG上爆紅。(圖/Waekura)

5:yve,

走極簡風格的「yve,」飾品品牌,沒有過多的繁雜設計,給人舒適簡單的印象,商品從項鍊、頸鍊、手鍊到戒指,還有手錶、服飾和髮飾通通有,商品取名都超特別又有趣,像是珍珠項鍊命名為「白胖胖的珍珠們」、「躺著無聊天賜福報」手鍊等,若喜歡簡單低調設計款的飾品,不妨就來這家逛逛吧!

▲「yve,」飾品品牌走極簡風格。(圖/yve,)

6:MENO

想要不撞款的獨特古典風飾品,這家必收藏!在網路上小有名氣的網拍飾品店MENO,走的是奢華感的中世紀古典風,每款飾品都超有設計感,像是公主造型、南法天使的耳環,聖羅蘭、瓶中花圖樣的項鍊等等,手工的飾品價位從300元起就能入手,你們說這是不是超划算!

▲MENO的飾品都超有設計感。(圖/MENO)

7:Studdedheartz

創辦人認為許多快時尚的平價飾品品牌,都不耐用且容易失去光澤,選擇在廉價的金屬和奢華的K金首飾中,找尋高質量又平價的飾品材料,因而創建屬於自己的品牌,Studdedheartz走的是簡約的飾品風格,以及復古的古典風,使用925純銀、14K金/玫瑰金製作,用平易近人的價錢就能買到高質感的飾品!

▲Studdedheartz走的是簡約的飾品風格。(圖/Studdedheartz)

8:Fudge

非常有質感的飾品網拍Fudge根本是小資女們的福音!這家飾品店不僅款式超多樣,價錢就算是閉眼收也非常可以,基本的耳環、項鍊、戒指和手鍊通通都有!價位大概落在300元起,不管是宮廷風、簡約風還是氣質風也都全包下,不定時還會有小折扣,小資女們可要看準時機囉!

▲非常有質感的飾品網拍Fudge。(圖/Fudge)

9: IRISGARDEN

除了官網以外,也有開設實體店面的IRISGARDEN,IRIS源自希臘語「彩虹」,意思為商品款式有如彩虹一樣繽紛多樣,以清新的韓系風格為主,像是典雅的愛心耳環、刷舊宮廷風或是氣質珍珠款的飾品應有盡有,重點是CP值超高!最低一款甚至200元有找!就算用久了汰換掉也不覺得可惜。

▲IRIS以清新的韓系風格為主。(圖/IRISGARDEN)

10:KOREANA

喜歡平價飾品的女孩們不可能不知道KOREANA!KOREANA是一家CP值超高的韓風飾品店,開設的分店多到可說是到處都能見到它的身影,裝潢以金色與木質為主,繽紛的馬卡龍色系超少女心,上百款的耳環、項鍊、戒指和手鍊等等,不怕挑不到喜歡的款式,最低甚至只要100元就能入手,是許多學生族和小資女們的飾品愛店!

▲KOREANA是一家CP值超高的韓風飾品店。(圖/IRISGARDEN)

