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米蘭男裝周／GIORGIO ARMANI把宮殿變正裝　EA最帥飛行裝曝光

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記者鮑璿安 ／台北報導

經典優雅的GIORGIO ARMANI，或是帶點潮流年輕化的EMPORIO ARMANI，各有時尚迷青睞，日前在2023米蘭男裝周上發表新裝，可見大量的飛行員元素、焦糖色正裝攻佔版面，勢必在秋冬時節掀起流行。

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲以1930 年代飛行員為靈感的造型 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲經典晚裝。（圖／品牌提供）

EMPORIO ARMANI 2023/24秋冬男裝系列以1930 年代的飛行員為靈感，展現冒險精神，因此許多飛行元素體現其中，打頭陣的長款手套、連身褲裝、便帽、粗呢外套與束繩包款，在灰色系取得平衡，遊走輕便與正式著裝之間。緊接著是帶有光澤感的絨布套裝，焦糖色、鐵鏽色與絲巾之間的有趣呼應，藉由耐久柔軟材質塑造男士運動著裝，呈現經典威爾士親王格紋與千鳥格紋修飾的裹身廓形。最後的晚裝系列重回Armani核心的奢華態度，閃鑽元素與天鵝絨交織下寫下句點。

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI 2023/24秋冬男裝系列將宮殿建築紋理注入衣著 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲延續EMPORIO ARMANI的飛行員風格。（圖／品牌提供）

優雅永不過時，一直是GIORGIO ARMANI 給人的印象，2023/24秋冬男裝系列靈感源於米蘭的宏偉宮殿，將奢華風格與建築空間融合一體，以羊絨（Cashmere）、羊駝毛、天鵝絨及新式褶襉面料為主軸發想，帶有顆粒感的排扣背心呼應條紋襯衫，經典立領夾克注入絨布與皮革多材質元素。新穎組合還包括了延續EMPORIO ARMANI的飛行員風格，類似降落傘褲的寬鬆褲裝剪裁，與手套、眼鏡完整了秋冬搭配。

 ►米蘭男裝周／ZEGNA「羊絨紋理」帥成藝術品　TOD'S皮革夾克義式優雅必備

關鍵字：

米蘭男裝周, GIORGIO ARMANI , EMPORIO ARMANI

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