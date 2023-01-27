2023韓國必買彩妝新品評比　dasique編織眼影、LAKA護唇油怎麼看都美

文／美人圈

出國解封，不少人都準備到鄰近的韓國大買一波，超美、口碑好評又高的韓系彩妝千萬不要錯過！這次BEAUTY美人圈帶來話題超高的2023韓系彩妝新品評比推薦，從近期IG超火的dasique編織眼影、romand唇膏到Muzigae Mansion顏料罐唇釉試色，還有妝感超美的UNLEASHIA氣墊、秋冬必收的LAKA護唇油通通有，一起看看2023韓系彩妝新品推薦清單吧！

▲2023韓系彩妝新品。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

2023韓系彩妝新品推薦

● dasique 眼影盤

有在關注韓國彩妝的朋友，應該都對近年超火紅的品牌dasique不陌生，它們家的氣墊、眼影甚至是唇釉都紅到不行，在去年12月也正式進駐蝦皮官方旗艦店！這款眼影是秋冬新色，最特別的就是上頭的絕美針織紋理，讓人馬上聯想到蓬鬆軟綿的針織毛衣，可愛到讓人捨不得使用！此外眼影色選也非常安全，新手使用完全沒問題。

▲dasique 眼影盤，NT$1,080。

編輯試色：15 榛果拿鐵 Beige Knit

這盤#15榛果拿鐵就是一款秋冬必收的米色、裸棕暖色調眼影，不僅有絕佳的顯色度，粉質也非常服貼，帶針織格紋圖案的暖色針織色系很百搭，可以輕鬆暈染堆疊，非常推薦新手。

編輯試色：16 煙粉玫瑰 Violet Knit

除了15暖色調之外，冷色調的#16煙粉玫瑰也十分推薦，看似是普通的煙燻玫瑰調，其實在色系調配上相當用心，即使是偏粉的色系上眼也不會顯灰髒，編輯尤其喜歡這盤的亮片色，不僅服貼不飛粉，大小顆粒混和的珠光會隨著不同角度折射出絕美光澤，到了晚上眼睛依舊有細緻的閃光、真的太美。

● I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒

I'M MEME的彩妝小方盒看起來小小一盒，打開卻擁有雙層設計，上層是四色眼影、下層是腮紅，在秋冬更推出超美的兩款新色，細膩的粉質加上優秀配色，不管是旅行或是隨身補妝都非常實用，小小一盒隨手就可以塞進小廢包，真的是實用首選！

▲I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒，NT$530。

編輯試色：04 小花盒

小花盒是一款相當美的無花果色，粉棕、紅棕色選不用動腦就可以畫得細緻又高級，眼影雖然乍看只有四色，但透過不同濃淡及暈染就可以畫出不同風格的眼妝。

編輯試色：06 小奶芋

小奶芋小方盒是秋冬新色！芋紫色調的眼影搭配偏粉紫色的雙色腮紅，令人意外的是紫色盤在黃肌上也不會顯得突兀，腮紅也可以跟膚色融合得很好、有種自然膨潤的感覺，比較可惜的是雖然粉質很細緻、但顯色度較低，即使多次疊加飽和度也比較不明顯，但相對也更不用擔心失手。

● ETUDE 裸式濃縮咖啡眼彩盤

ETUDE在秋季推出全新的裸式濃縮咖啡系列，以最適合亞洲黃肌的咖啡裸棕色為主推出10色眼影盤，粉質一如往常的好，即使疊加也不會結塊、很好暈染。

▲ETUDE 裸式濃縮咖啡眼彩盤，NT$990。

另外眼影盤中有偏冷、偏暖的大地色，剛剛好的色調暈染不會顯髒，不過眼影盤中的亮片色彩度其實與霧面色差不多，單獨當作提亮色可能會有點不明顯。

● dasique 奶油玫瑰唇釉

dasique除了眼影之外，唇釉也是相當火紅的品項！這款唇釉外觀是方正的磨砂彩殼，手感相當精緻，妝感偏薄霧、非常輕盈，奶霜質地上唇後會慢慢收乾、卻不會咬唇，有些微的染唇效果，同時也相當持久！

▲dasique 奶油玫瑰唇釉，NT$540。

編輯試色：04 Redwood

編輯試色#04 Redwood是一款玫瑰調，上唇後非常修飾暗沉及蠟黃、顯白異常，是標準的韓妞色！

編輯試色：08 Classy

08 Classy則是一款偏冷色調的莓紅色，厚塗飽和有氣勢，薄擦暈染也很顯白。

● ETUDE 膜幻濾鏡透感唇霧

ETUDE的膜幻濾鏡透感唇霧也是熱賣品項，這款唇霧剛上唇是偏水潤的質感，等乾燥後會變成絲絨霧面的妝感，持色度相當高，吃完東西大約還有八成的唇色、且戴口罩也非常抗沾染，而且就算長時間帶妝、嘴唇也不會拔乾，很適合日常使用。

▲ETUDE 膜幻濾鏡透感唇霧，NT$390。

編輯試色：香草奶油

ETUDE這款香草奶油唇霧也是秋冬的新色，微微粉霧的絲絨妝感一點也不乾燥，是一款相當適合黃肌的暖調裸棕色。

● romand 零啞光口紅

romand也是討論度很高的韓國美妝，除了蝦皮官方旗艦店之外，在去年12月時終於進駐屈臣氏，可以實體試色真的太貼心！這款零啞光口紅是品牌的經典品項，外殼是磨砂質感、手感相當高級精緻，唇膏質地則是滑順的奶油霜狀，上唇後會讓雙唇變得鬆軟、有種飽滿的效果，而且重複疊加也不會起皮結塊，重點是色選真的太美！

編輯試色：21 煙燻肉桂

這款#21號煙燻肉桂是秋冬新色，是一款超美的暖調肉桂色，調色相當修飾黃肌，不會有泛黃病氣感，薄擦透出裸唇妝也很推薦。

● Muzigae Mansion 透明顏料罐唇釉

前陣子紅翻IG的Muzigae Mansion的顏料罐唇釉也推出絕美秋冬新色！這款唇釉特別的擠壓顏料罐造型真的太精緻、光是外觀就美到無話可說，質地是絲滑的霜狀質感，上唇後會慢慢轉為輕盈的粉霧妝感，無論持色度、飽和度及上唇舒適度都相當不錯。

▲Muzigae Mansion 透明顏料罐唇釉，NT$520。

編輯試色：012 Symbol

#012是一款偏冷色調的玫瑰色，薄擦有種知性的美感，厚塗飽和看上去則顯得俐落有氣勢，最重要的是色選相當高級，上唇不會泛黃、相當襯膚顯白。

編輯試色：015 Pride

#015是一款相當美的裸橘棕色，偏南瓜的色調也很適合秋冬，薄擦暈染或是飽和厚塗都相當推薦，是一款不能錯過的秋冬美色。

● LAKA 純素滋養護唇油

LAKA的品項都有著非常精緻的設計，這款護唇油也不例外，琉璃般的外殼搭配鵝卵石瓶蓋，怎麼看怎麼美！

▲LAKA 純素滋養護唇油，NT$400。

這款護唇油質地剛上瞬間有點偏黏，但過一下就可以感受黏膩感消失且相當輕盈，一上唇後乾紋、死皮通通被修飾，取而代之的是超美的膨潤感，雙唇馬上變得水嘟嘟。

● UNLEASHIA 絲緞光澤美肌氣墊

UNLEASHIA這款氣墊相當特別，按壓後粉底才會出來，可以隔絕粉底與空氣接觸而變質，加上是這兩年保養圈最紅的純素配方，成分上來說更加親膚！

▲UNLEASHIA 絲緞光澤美肌氣墊，NT$820。

妝感是屬於光澤中偏高的氣墊粉餅，漂亮的光澤相當細緻且不會顯毛孔，遮瑕力偏高，只要按壓一下的量就可以上全臉。不過要注意的是這款氣墊需要等一些時間成膜，否則會游移沾染。

● romand 氛圍鵝卵石美甲

最後推薦romand的指甲油，這款指甲油外型搭配同色系的圓弧鵝卵石造型瓶蓋，真的非常小巧可愛！

▲romand 氛圍鵝卵石美甲，NT$260。

編輯試色：19

指甲油刷頭偏小、很好上色，比起厚塗，編輯更加推薦薄薄擦個1-2層就好，微微透出本身指甲肉色的果凍感相當可愛，另外要稱讚的是這款指甲油持色度相當好，正常碰水做事的情況下大約4-5天後才出現斑駁，非常推薦！

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