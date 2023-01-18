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「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

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▲星座 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

▲「越有心事越裝沒事」星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

編輯／Ann

心事裝多了總是要找人傾訴，不過有些人相反，他們越是有心事，越會裝得若無其事一般，把自己偽裝起來不讓任何人發現破綻，簡直是最會演，以下揭曉「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座不太喜歡把內心真實的想法告訴別人，總是害怕被揭露顯得自己太過於赤裸，也怕打破彼此的關係，所以越是有事、越是不開心，巨蟹反而會裝得好像沒發生過任何事一樣，其實心裡亂了套，只不過巨蟹心情來得快去得也快，很迅速就忘記了當下的不愉快，算是調節自己心情的高手了。

Top 2 天蠍座

天蠍座打從心底覺得不愉快要自己消化，只不過有時候這樣強迫自己裝沒事，反而會讓情緒在一時之間崩潰，而且更難收拾情緒。天蠍有著強悍的外表，往往讓人很難接近，其實心靈上需要有個人陪伴，去度過自己的低潮。

Top 1 獅子座

獅子座很會偽裝自己，越有心事的時候越會演得很開心，實在是演技一流，但是如果身邊親近的人沒有立即發現獅子的不愉快，或是沒有主動幫他們分擔情緒，那麼獅子就會感到失望，覺得好像彼此的交情白費了。然而獅子座又很在意別人對於自己的看法，太容易被人際關係所捆綁， 因此才會常常感到心很累。

 ►最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

 

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 獅子座, 天蠍座

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