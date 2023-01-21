2023大勢「直髮燙」宋慧喬也換上　自然弧度搭碎髮瀏海氛圍感爆棚

文／美人圈

2023換新髮型先別急著燙髮，近期韓國明星不約而同都換上直髮髮型！像是NewJeans、《黑暗榮耀》宋慧喬也都換上一頭長直髮造型，這款直髮弧度其實相當自然，而且滿滿清純氛圍感超級減齡，搭配碎髮還有修飾臉型的效果，同時更好整理，可以說是2023春夏最強髮型範本，今天就一起看看2023直髮髮型圖鑑！

2023直髮燙大紅！滿滿清純氛圍感超絕

直髮燙其實已經紅遍韓國，可以說是目前最紅的燙髮趨勢了！像是NewJeans、BLACKPINK都有帶起這種直髮風潮，這種直髮不是那種死直、而是帶有自然的弧度，看起來真的很具透明感，完全最大限度發揮清純氛圍！

▲NewJeans。（圖／IG@newjeans_official）

《黑暗榮耀》先前公開的畫報中，宋慧喬也換上這款直髮燙，不同的是搭配齊瀏海，加上造型更多了一份暗黑風格，其實這種直髮燙可以駕馭的風格也非常廣，既可以清純甜美、也可以個性暗黑，今天就一起看看2023直髮燙重點，減齡顯瘦之外也更具修飾臉型效果！

▲《黑暗榮耀》宋慧喬畫報。（圖／Netflix《黑暗榮耀》）

2023直髮燙重點

自然弧度不死直

直髮燙其實不是以前那種死板的離子燙，而是透過縮毛矯正燙、光滑燙等燙髮將頭髮燙順，加強表層光澤，燙出來的效果其實會帶點自然的弧度。雖然整體來說是直髮，但是一點也沒有厚重感，相當輕盈俐落。

▲直髮燙燙出來的效果其實會帶點自然的弧度。（圖／IG@rddddr，下同）

高層次保留厚度

直髮燙的重點，就是在髮尾剪出較高的層次，在剪出高層次的同時，也能在髮尾保留些許份量感，不會讓髮尾看起來過虛，另外層次的高度也可以根據臉型來剪，會更有修飾臉型的效果。

蓬鬆髮根及顱頂

直髮燙因為沒有捲度，所以可以在髮根部位加強蓬鬆感，讓弧度更加自然，而且也可以透過拉高髮根部位達到高顱頂效果，在視覺上更加拉長臉型、顯臉瘦。

注意表層光澤感

直髮燙大多以縮毛矯正燙、光滑燙等為基礎，表層的光澤感是關鍵，將在視覺上顯得死板的直髮增加光澤，看起來更加柔軟，另外也可以讓髮質看起來更好、更有質感。

▲直髮燙大多以縮毛矯正燙、光滑燙等為基礎。（圖／IG@rjooyeonking）

修飾感瀏海碎髮

直髮燙的氛圍感關鍵就是「瀏海碎髮」！在髮際線內層或耳側剪出些許瀏海碎髮，用平板夾夾出自然的捲度，順著弧度自然垂墜，不僅增加氛圍感，而且不管是散髮或綁髮，都更具修飾臉型效果！

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