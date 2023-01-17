繼宋慧喬、金多美後！19歲IVE安俞真成「FENDI最新大使」洩仙氣美

記者鮑璿安／台北報導

韓團IVE 19歲成員安俞真受到FENDI青睞，品牌最新宣布由她出任南韓品牌大使，並釋出了最新官方照片，安俞真穿著2023年春夏女裝系列針織衫放送時尚魅力，這代表她正式加入宋慧喬、金多美行列，未來會持續與品牌合作並演繹新裝。

在安俞真擔任FENDI南韓品牌大使消息公開前，她就已經穿著品牌服飾登上韓版《HarpersBazaar》2月封面，為這一全新身分預熱。而她清冷外表深受千禧世代及Z世代歡迎，演繹起2023春夏女裝系列針織衫，搭配上裝飾Baguette 口袋的絲質工裝褲，手拎品牌經典Peekaboo ISeeU Small 及 Baguette包款，展現走在潮流尖端的風格。

▲安俞真演繹起2023春夏女裝系列針織衫 。（圖／品牌提供）

安俞真對此全新頭銜表示︰「能夠成為國際精品品牌FENDI一員，令我感到興奮不已。FENDI的出色企劃向來充滿創意和實驗精神，教我目不暇給。我對與品牌攜手展開的旅程滿心期待！」除了安俞真時尚表現力亮眼外，女團IVE成員張員瑛甜美氣息與Miu Miu一致，更被冠上「Miu Miu 小公主」封號，時常為品牌帶貨，也受邀出席2023春夏巴黎時裝周看秀，影響力不輸人。