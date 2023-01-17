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謝盈萱人生首顆高奢手袋獻給DELVAUX　曝45歲前最想達成的新願望

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記者王則絲／台北報導

金鐘、金馬雙料影后謝盈萱今（17日）出席比利時皇家品牌DELVAUX春夏新品活動，一甩「俗女」的形象，以知性高雅的造型現身，謝盈萱透露如此高端價位的包包，目前為止還沒擁有，這回挑選人生首顆高奢手袋就獻給DELVAUX；訪問中她也親曝45歲想達成的新願望，是想挑戰不用替身的「打戲」。

▲謝盈萱DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲謝盈萱甩去「俗女」形象，優雅出席DELVAUX活動。（圖／品牌提供）

謝盈萱今穿著一身綠色挖腰洋裝出場，收起大家在戲中對她有些大剌剌、粗魯的印象，展現知性與女人味的一面，她自己也表示不甚習慣：「很少做這樣的打扮，但穿起來覺得還不錯，或許未來私服可以往這路線走。」手上拎的DELVAUX Pin Mini榛果色編織水桶包蘊含精緻的工藝技術，讓謝盈萱愛不釋手，且全球僅限量一千個，更令人無法抗拒。

▲謝盈萱DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲謝盈萱甩去「俗女」形象，優雅出席DELVAUX活動。（圖／品牌提供）

謝盈萱提到第一次認識DELVAUX，是從韓劇《來自星星的你》裡千頌伊的行頭搭配，「她是一個很多變有趣的角色，DELVAUX的包跟她的角色很Match。」但即便謝盈萱身為雙金影后，她直至目前為止，還沒有擁有十萬元以上的高奢手袋，她表示以前總認為時候還未到，現在44歲了，可以為自己做不一樣的投資，在對的時間、對的地點就可以入手，開玩笑道，挑包跟挑男人都是要有緣份。

今在DELVAUX謝盈萱挑選人生的首顆高奢手袋，除了手上的限量水桶包，她也很鍾意Lingot系列，因此今也請她特別為《ET FASHION》開箱春夏新款暖棕色Lingot Clutch手袋，延伸自Lingot包型、拉長廓形製造新鮮感。

▲DELVAUX 。（圖／記者王則絲攝）

▲謝盈萱DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲謝盈萱為《ET FASHION》開箱新款Lingot Clutch手袋。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

謝盈萱於訪問中透露未來最想嘗試的新戲路：「『打戲』是至今沒有放棄過的，希望在四十五歲之前完成這個願望。」且相當有決心，她近期已積極在健身跟重訓，想把肌力練起來，「我想知道自己能在一個角色能打到什麼程度，盡量不用替身的情況下。」

▲謝盈萱DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX 。（圖／記者王則絲攝）

▲DELVAUX 2023春夏。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

DELVAUX 2023春夏系列於去年9月巴黎時裝周上首度亮相，近日終於來到台灣，呼應比利時愜意的夏日風景，本季替包款新增可愛色調，包括仙子粉、雪酪黃、蘆薈綠、天藍色與沙丘色，並將經典的Tempête手袋和Lingot的廓形橫向拉長，推出全新的Tempête Clutch與Lingot Clucth。

關鍵字：

DELVAUX, 謝盈萱, 春夏

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