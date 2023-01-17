過年就是要染燙髮！完美造型想持久，關鍵是「水溫」跟後續養護

記者李薇／綜合報導

農曆年節是變換髮色的高峰期，保持頭皮健康狀態、髮絲強韌有光澤，是持續讓秀髮亮麗與享受變換造型樂趣的基礎；漫雲思境診所院長醫師高珮菡、人氣髮型師Sydni分別針對頭皮蘊活與鎖色修護，分享3大關鍵秘訣，其中，水溫更是髮絲健康關鍵。

【頭皮護理對策】

1.日常清潔護理：洗髮時著重於「頭皮」的清潔，避免使用過燙的熱水。

2.挑選洗髮產品：依頭皮性質挑選溫和不刺激的植萃配方，選用保濕補水、可以舒緩頭皮的成分，調理健康。

3.深層頭皮護理：定期為頭皮做深層保養 SPA，替其補充養分、舒壓放鬆。

【染髮後護理對策】

1.日常清潔與髮質護理：除需避免洗髮時水溫過高，亦建議搭配使用髮膜，修護染後髮絲、減少髮色流失。吹整前可塗抹免沖洗護髮，撫平毛躁、抗熱修護。

2.選用護色洗髮精：染後2至3周是護色關鍵，建議依髮色及頭皮性質挑選護色洗髮精，修護毛鱗片，讓髮色更持久、延緩褪色。

3.加強頭皮護理：染後頭皮較為敏感，推薦使用溫和不刺激的保養單品，穩定頭皮健康。

【推薦單品】

＃uka 頭皮賦活精露，50ml、售價1780元

針對都會生活易造成的頭皮損害而設計，全方位養髮、抗老保濕，配方由高達93%天然成分所組成，玻尿酸補充頭皮水分，搭配中藥補氣養髮配方，用珍貴靈芝及人蔘萃取滋養頭皮，建立肌膚防護屏障，讓髮絲強韌不易斷裂，加上蘋果萃取維持頭皮年輕健康，延緩老化問題。

＃rahua 保濕舒緩洗髮精，275ml、售價1250元

紐約純淨奢華髮品rahua，洗髮產品皆內含rahua果油，豐富的omega-9幫助減少水分流失、修護頭皮，強化肌膚的天然屏障能力，洗起來不會過度刺激，溫和又具有清潔力，適合換季或是敏感頭皮來使用。

＃Rene Furterer OKARA菫蘭校色髮浴，200ml、售價1380元

裡面擁有豆粕萃取、菫蘭校色保鮮配方、維生素B5、維生素E等成分，搭配菫蘭校色保鮮配方，可以中和染後秀髮枯黃色調，強化冷霧感髮色，特別適合冷色調髮色的人使用，輕鬆維持亮麗色澤。

＃AROMASE艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液，260ml、售價380元

特別針對染髮設計的頭皮淨化液，在深層清潔頭皮的時候，也不會破壞美美髮色，裡面蘊含茶葉萃取、篦麻油、小分子甘草次酸複合物等，幫助調理淨化，液態質地可以輕鬆起泡超方便。