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試・開箱／韓妞嬰兒肌用「霜狀打亮」讓兩頰秒澎　且肉眼看不見妝感超心機！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

亞洲女孩的五官不如西方深邃，尤其是隨著年紀變大，肌膚膠原蛋白流失快速，想擁有嬰兒般的澎潤美肌，善用提亮產品就可以達到很好的效果；以下就盤點多款厲害的打亮單品，有肌膚凹陷困擾的人趕快GET起來。

＃I’M MEME 我愛星鑽打亮霜，5.3g、售價390元

▲I’M MEME,肌膚之鑰,BOBBI BROWN,打亮餅,彩妝,高光,。（圖／品牌提供）

水光感的飽滿肌膚可不能只靠氣墊粉餅，打亮也是非常重要的關鍵，近年韓妞在妝容上更進化，粉質的打亮盤已經不流行，霜狀質地才是大勢！可以創造出比真實更華麗的細緻光采，質地超級貼膚，上臉的瞬間簡直就像是自帶Spotlight，輕鬆創造聖光，又是肉眼無法辨識的零妝感，有夠強。

＃肌膚之鑰 精質光耀幻妍餅，10g、售價3100元

▲I’M MEME,肌膚之鑰,BOBBI BROWN,打亮餅,彩妝,高光,。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰不僅保養很厲害，底妝也是一直受到VIP喜愛，其中，光耀幻妍餅更是穩坐長賣地位，細緻光澤讓人用過就愛上，因應品牌40周年，此系列在2022年再度進化，添加珍貴的蛋白石粉末，搭配摩洛哥堅果油、光感賦活強化物，讓光澤更閃耀，但質地更纖細，上妝宛如天生。

＃BOBBI BROWN 金緻美肌粉，8g、售價1850元

▲I’M MEME,肌膚之鑰,BOBBI BROWN,打亮餅,彩妝,高光,。（圖／品牌提供）

提到打亮餅，BOBBI BROWN的「五花肉高光」金緻美肌粉絕對不能錯過，＃Pink Glow這一色更是人人都應該擁有，絲滑的粉質讓人用起來都不敢相信可以如此細膩，帶有淡淡粉色光澤，創造好氣色同時，更讓肌膚瞬間飽滿澎潤，夢幻光暈讓人美哭。

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關鍵字：

I’M MEME, 肌膚之鑰, BOBBI BROWN, 打亮餅, 彩妝, 高光

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