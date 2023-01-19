5招「冬天顯瘦穿搭」學起來！毛衣、羽絨外套一搭法視覺激瘦3KG

文／美人圈

在冷冷的寒冬裡，毛衣、針織衫、羽絨外套絕對是我們的禦寒好夥伴！但厚重的單品常常顯得身形好臃腫，今天就帶來5招秋冬顯瘦穿搭法則，跟著韓妞的聰明搭法，讓我們既可以保暖又能穿出時尚感，最齊全的秋冬穿搭公式都在這，快來一起看看吧！

秋冬顯瘦穿搭法則

深色高領衫 Ｘ 西裝外套

冬天想要穿的保暖，卻又不想顯得太厚重的話，以內刷毛的高領衫搭配西裝外套絕對是最佳選擇，高領毛衣可以達到視覺延伸脖子長度的效果，看起來整個人更俐落有精神，加上西裝外套相當修飾腰身，可以把該藏的肉肉都隱藏起來。

▲高領衫搭西裝外套相當修飾腰身。（圖／66girls，下同）



挑選V領毛衣、露肩毛衣

擔心穿毛衣顯腫？其實不出錯的關鍵就在「領口」！為了避免讓厚重的毛衣凸顯上半身壯碩感，建議可以挑選V領或是露肩毛衣，即可達到視覺分散的效果，讓我們的頭身比看起來更修長完美，只要掌握這幾個要點，穿上毛衣也能視覺顯瘦3KG。

挑選Oversize毛衣

顯瘦穿搭最大要點，就是要能凸顯自己的優勢，不妨可以挑選Oversize毛衣搭配下半身失蹤穿搭，露出纖長的美腿，穿起來既能有種Athflow的慵懶氛圍感，又可以避開顯胖顯腫的地雷，達到視覺轉移的效果。

▲Oversize毛衣以下衣失蹤穿法，超顯瘦。（圖／IG@kimehwa）



羔羊毛外套 X A字短裙

每到了冬天，毛毛外套也是女孩們衣櫃必備單品！但是微胖女孩通常穿羊羔毛外套都很容易顯壯，小編建議大家可以先從短版羔羊毛外套+A字短裙穿搭開始入手，短版款式可以視覺延伸下半身，搭配A字裙、長靴則可以拉長下半身比例，同時遮住大腿和小腿肉肉的部分，是非常標準的隱惡揚善穿搭法則呢！

▲短版羔羊毛外套+A字短裙穿搭。（圖／IG@gogosing_tw）

「上寬下窄」搭羽絨外套

每次穿羽絨外套就被笑是米其林寶寶？類似的顯胖問題，小編一率建議用「上寬下窄」法則解決，我們可以挑選寬鬆的短版羽絨外套，上半身也不一定要扣緊扣滿，再搭配短裙或是緊身內搭褲，就可以拉長腿部線條，擺脫羽絨外套笨重的束縛感唷。

▲羽絨外套穿法一律用「上寬下窄」法則。 （圖／IG@zoopeach）



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