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楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

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文／美人圈

剪短髮非常考驗顏值？其實臉型、五官特徵更是「是否適合剪短髮」的關鍵！擁有混血美顏的Angelababy楊穎素來都以披肩長髮造型示人，近期因拍攝雜誌封面以短髮造型亮相，超減齡髮型引起網友熱議！小編也為大家整理6位女星的「長髮／短髮」比較圖，不是人人都駕馭得了短髮！楊冪＆趙麗穎短髮不適合，IU短髮是滿滿的初戀感。

女星長／短髮範本

Angelababy楊穎

出道以來一直以長髮示人的Angelababy，因為拍攝雜誌封面以短髮造型亮相！而她在IG上分享拍攝花絮片段，新造型令人眼前一亮！戴上淺栗子色齊肩假髮的Angelababy，把原本就小巧的巴掌臉顯得更加精緻，完全是從回早期混血感的模特兒時期！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

長頭髮的Angelababy自帶一種成熟的女人味，無論是捲髮造型還是氣質直髮，都帶有女神氣場。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲Angelababy長髮造型。（圖／楊穎工作室）

Angelababy換了短髮之後，氣質立馬就變了，整個人顯得清純靈動，現年33歲的她，一下子嫩得像23歲一樣，滿臉的稚嫩氣息，實在是美出了新高度！

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲Angelababy短髮造型。（圖／IG@angelababyct）

楊冪

楊冪也是很喜歡留長髮的女星，一般都是微捲的大波浪亮相，再加上超級會搭的衣品，成為高人氣的陸劇女王。其實楊冪有著一張精緻的臉蛋，基本上任何造型都可以靠著顏值撐起，不過長短髮的對比之下，楊冪那復古女伶的臉孔更加適合長髮造型。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲楊冪的招牌髮型都是微捲的大波浪。（圖／微博@楊冪，下同）

其實短髮不難看，但楊冪臉型偏短，捲度搭配上鎖骨處的長度、偏分瀏海，反而失去了長髮給人的少女感，給人顯老的印象，甚至顯得身材有些魁梧，上鏡顯得有些吃虧。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

宋慧喬

《黑暗榮耀》的畫報中，宋慧喬身穿著成套黑色西外套裝，犀利的眼神搭配黑長直髮型，透露著生人勿近的氣場。俐落的長髮搭配上漫畫齊瀏海，舉手投足間散發著黑暗叛逆氣息，卻又不失青春減齡感。不過因為喬妹本身就是方臉型，這款筆直的長髮會凸顯出下顎的方正感，稍微帶一點捲度會更加修飾臉型。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲《黑暗榮耀》宋慧喬畫報。（圖／TVN）

在《黑暗榮耀》劇中，以短鮑伯為主要造型，長度在耳下大約3cm處，稍微將髮尾夾出一個內彎捲度修飾臉型，整體顯得更加清瘦、符合劇中的復仇者角色。而戲外則是無層次的短髮，加上中分瀏海的自然外翻弧度，對高顴骨臉型有很好的修飾效果，同時讓下頜線條看起來更流暢。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲宋慧喬短髮造型。（圖／TVN《黑暗榮耀》、IG@kyo1122）

秀英

秀英在剪短後還引起網友們的兩派大討論！長髮派網友們表示秀英在少女時代時期，是舞台上著名的「甩髮女王」，長髮才是她的本命，很多粉絲們說：「突然想念秀英的長髮了。」長髮時期的秀英給人氣質優雅的女人味氣息，因為本身臉型偏短圓，中分瀏海更能在視覺上拉長臉型。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲秀英（圖／IG@sooyoungchoi，下同）

秀英本身就是九頭身美女，其實換上輕盈流蘇剪短髮後，更是讓身材更逆天！這款短髮在髮尾處稍微剪出層次，讓髮尾看起來更輕盈、俐落，加上長瀏海，顯得格外成熟，輕輕用手撥弄後就是隨興的髮流曲線，剛柔並濟的造型讓人耳目一新。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

IU

最近身邊總是散發著幸福泡泡的IU，也是能夠輕鬆Hold住任何造型的髮型教科書！長髮造型時，將眼角外圍的頭髮梳出碎髮瀏海，後側的頭髮保持一部分的蓬鬆感，同時讓髮絲尾端保留了動人捲髮，簡單搭配一個髮箍、髮飾就很有造型感。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲IU。（圖／IG@dlwlrma、TVN《德魯納酒店》）

只是換了髮型，整個人的氣質就變得不一樣了！長長的秀髮剪成了學生頭，讓原本就很清純的IU更加清純減齡！髮型也是超級修飾臉型，將小巧的臉蛋變得更加精緻迷人。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

趙麗穎

趙麗穎的電視劇大部分都是古裝，塑造了很多雖然不是風華絕代的驚艷，卻是十分耐看的形象。非常典型的鄰家女孩長相既討喜又有觀眾緣！趙麗穎瘦下來後，原本的圓潤臉變得精緻立體，就連下巴也跟著跑出來，長髮造型更顯得嫵媚、豔麗。

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲趙麗穎長髮造型。（圖／趙麗穎工作室，下同）

而短髮造型就似乎沒有這麼的亮眼，雖然說短髮的穎寶看起來幹練、有氣場，不過相對來說也讓娃娃臉的她，也瞬間老了十來歲！

楊穎短髮超逆天！女星「長髮/短髮」比較，楊冪＆趙麗穎短髮不適合、IU初戀感滿滿

▲趙麗穎短髮造型。（圖／微博、電視劇《你和我的傾城時光》）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮型, 短髮, 長髮

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