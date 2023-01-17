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營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」，最後這條超簡單

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▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲年節想要體重不失守，擇食很重要。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

快過年了，不少家庭都已經開始在張羅年菜，傳統年菜少不了大魚大肉，營養師余朱青分享，就營養學的角度來看， 難免會有熱量過多、蔬菜纖維攝取不足的問題， 她建議擔心過個年又會體重失控的朋友，不妨參考以下健康年菜原則，一樣可以開心吃喝過新年！

#部分食材可替代

營養師余朱青分享，以佛跳牆來說，可以把傳統的豬腳換成瘦肉比例較高的排骨，把蹄筋換成膽固醇和熱量都偏低的海參，同時也減少肉類食材的比例，多放些山藥、香菇、白菜等蔬菜，不僅更健康也能降低熱量的攝取。

▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#用清蒸取代油炸

她建議在烹煮年菜時，儘量減少油炸類的料理， 像是年夜飯裡少不了的「年年有魚」，以蔥薑蒜再加點破布子或醬冬瓜來清蒸，可以吃到魚本身的鮮美滋味。另外，像是年菜中一定有的蘿蔔糕、發糕也是清蒸吃就好，頂多就是用少量的油熱煎過即可。

#學著挑食也不賴

這裡所說的「挑食」不是只按照個人喜好來挑食，而是懂得挑選健康的食材來吃，例如吃肉的時候，要儘量挑瘦肉吃就好，豬皮、五花肉、雞皮這類脂肪含量高的部位最好避免，而加工過的肉品如香腸、臘肉、火腿也是淺嚐即可。

▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#蔬菜攝取要足夠

餐餐都大魚大肉，很容易就會造成蔬菜量攝取不足，切記每餐一定都要有一兩道蔬菜料理， 清炒綠色蔬菜、燙青菜、生菜沙拉都很棒，而且吃東西時，先吃蔬菜，再吃肉，也比較不會吃到太過量。

#水分補充不可少

過年期間聚餐多，不知不覺中可能也會喝下過多的飲料，反而減少了喝水的機率。營養師余朱青表示，多喝水可以讓身體新陳代謝的運作順暢。

關鍵字：

年菜, 不發胖, 原則, 營養師

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