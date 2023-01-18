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營養師曝「湯鍋熱量排行」麻辣鍋竟不是第一！　5招健康吃法快記好

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▲▼ 營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲天冷就想吃鍋？營養師分享健康吃鍋5秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

最近氣溫狂降，你是不是也每天都想吃鍋呢？不管是麻辣鍋、涮涮鍋或是麻油雞、薑母鴨、羊肉爐，熱湯一喝暖身又暖心，但知名營養師高敏敏就提醒，小心這些美味湯鍋不只熱量高，鈉含量更驚人！想吃鍋進補又不想發胖，快把她分享的5招「健康吃鍋」小秘訣記好，讓你減少負擔、放心吃。

▲▼ 營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

高敏敏就分享常見的鍋物湯底熱量和鈉含量，熱量由低至高為番茄鍋、酸菜白肉鍋、羊肉爐、麻辣鍋、薑母鴨、麻油雞，其中熱量最高的麻油雞，每2碗湯（約650ml）熱量就高達1000大卡。

高敏敏更提醒，除了注意熱量，鈉含量也要注意，依衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但基本上喝兩碗熱湯就會超標了，尤其熱量倒數排行的酸菜白肉鍋，鈉含量竟是最高，每2碗湯就高達3600mg。想要健康吃鍋，快做好以下5件事。

＃少油烹調、半酒水

冬天少不了的麻油雞、燒酒雞和薑母鴨，因為都加了酒做烹調，高敏敏提醒，如果是有高血壓、尿酸過高的人，要小心攝取，建議可減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調，且享用前記得先將浮油刮除，減少油脂攝取。

▲▼ 營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃一定要加蔬菜

像是鴨母鴨或麻油雞等都是以肉為主，建議一定要加蔬菜類下去熬煮，增加膳食纖維的攝取，才均衡。

＃避開濃稠醬料

少使用豆瓣醬貨豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，可加入少許醬油，當然如果能以原味的口感享用是最好的選擇。

▲▼ 營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃減少加工食品

建議以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品。

▲▼ 營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃量身打造，聰明補

了解食材適不適合自己也很重要，一般人建議以青菜為主，以肉為輔，且要多吃原型食材，也可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

若是高血壓患者，建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免寫過高；糖尿病者則建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物則要注意攝取量，以免血糖過高。

湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，腎臟病友須多注意，建議痛風患者減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的分量並多喝水。


最後高敏敏也簡單總結，就是要把握多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加等大原則，吃鍋進補就可以吃得很健康。
 

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