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超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感

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文／C編　圖／netflixkr IG

找尋另一半容易，但真正要相處、磨合才是最困難的事情，以下就盤點3大適合姊弟戀的星座男，因為他們天生缺乏安全感、個性又比較孩子氣，尤其是TOP 1，心智成熟、個性穩定的姊姊比起同齡女孩更適合他們。

▲超適合「姊弟戀」三大星座男！。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：射手座

射手座本身就是一個大男孩，個性奔放、嚮往自由，如果另一半只是會跟著一起玩，那就真的只能是好朋友、好哥們，戀愛也走不長遠，因為射手男要的是可以陪伴，又能適時Hold住他們、一起成長，同時給予自由空間的人，比起小女孩黏人、無理取鬧的個性，懂事又思想成熟的姊姊，更能吸引他們。

▲超適合「姊弟戀」三大星座男！。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座本身就是比較有家庭的意識，對於家人也有很深的依賴與感情，加上他們有一點缺乏母愛，所以溫柔、懂得疼人、體貼的大姊姊型最適合，可以滿足他們心裡所需要的安全感跟被在乎的感覺，加上他們普遍心智都比較成熟，很需要可以獨當一面、甚至給予幫助的另一半，不要來添亂，不只省心，也會讓他們覺得有面子。

▲超適合「姊弟戀」三大星座男！。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：雙魚座

雙魚座天生心思細膩、體貼，但其實他們小脾氣很多，有時候可以說是特別的情緒化，甚至有點神經質，對於這樣的狀態，心思跟想法都比較進階的姊姊型，比較能夠給予他們適當的安全感跟穩定情緒的作用，在他們耍起脾氣的時候，理解他，同時願意退讓、不會衝突與較勁，不是一起發脾氣，當然兩人的感情會更穩定。

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關鍵字：

星座, 巨蟹座, 射手座, 雙魚座

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