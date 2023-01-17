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活著，究竟是為了什麼？從《今際2》8個角色探討人性與生命意義

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文／女子學

隨著影音串流平台崛起，無論何時何地都能觀看喜歡的節目或影集，其中，又以Netflix最為大宗，不僅擁有許多熱門、經典的戲劇選擇，各國的原創影集更是層出不窮，完全不擔心「鬧劇荒」。

2022年底，多部熱門劇集陸續釋出，鮮少出現在台灣排行榜的日劇除了討論度超高的《初戀》外，還有《今際之國的闖關者》第二季。睽違2年，由原班人馬山崎賢人、土屋太鳳、朝比奈彩、村上虹郎等人，帶大家再次進入荒謬又慘無人道的生存遊戲中。劇中強調「唯有面對死亡，才會看到真實的人性」，觀劇者讚嘆作者想像力、沉浸緊張刺激心情之餘，藉由角色互助情誼所對應出的人生對白，也是值得我們深度反思的部分，特別以8個主線要角的觀點做分享：

1.有栖良平（山崎賢人 飾）

我想回到原本的世界，再好好重新開始

▲山崎賢人。（圖／《今際之國的闖關者 2》劇照，下同）

在第一季痛失兩位摯友的有栖，歷經一次次的生死關鍵，讓他重拾對人生的希望，強化生命的韌性。雖然，原先的世界他是那麼地頹廢不堪、喪失目標，卻依然靠強大的意念，下定決心解開今際之國的謎團，抱持著「不辜負」戰死好友的意志，立志重回自己的世界，再好好重新開始。

2.宇佐木柚葉（土屋太鳳 飾）

也許只是自我滿足，但我想要努力到最後一刻！

隨著劇情走向，我們不難發現來到今際之國者，都是對生活和人生失去信心的人。過去，宇佐木因為登山家父親意外離世遭到世人撻伐，躲躲藏藏、戰戰兢兢的日子過怕了，到了另一個以生存為導向的地方反而自在。面對每一場比賽，她堅持努力到最後一刻，即便木已成舟依然不放棄。

3.水雞光（朝比奈彩 飾）

等死也許比較輕鬆，不過我們還是來

擅長空手斥拳的水雞，在劇中有許多令人拍手叫好的打鬥畫面，開朗的個性，成為有栖團隊中圓融的角色。當參加的遊戲越多，開始認為死亡或許比不斷破關斬將更輕鬆，不過心中強韌的毅力不許她放棄，不管精力如何耗損，她還是勇於參賽，努力活著。

4.苣屋駿太郎（村上虹郎 飾）

我覺得認真過活的人都是笨蛋！也許是我忌妒吧，因為他們擁有我所沒有的

總是表現得一副高高在上，具有縝密又冷靜的判斷力，善於益智遊戲的苣屋，一直給人「不食人間煙火的」的感覺。與方塊K的對戰後，苣屋開始對人性有了新的感觸，他發現過去的冷漠無情、對世人的嗤之以鼻，其實源於對內在的自卑，如同我們會忌妒其他人擁有我們無法觸及的事物一樣。

5.安梨鶴奈（三吉彩花 飾）

下次見面的時候，我們做朋友吧！

大膽、富有爆發力的安，和水雞一樣有著堅強的內在，過去為刑警的她，看過大大小小的生死離別，那種說不出口的創傷隱藏在她抑鬱的雙眼裡。第二季最後，身負重傷的她與躺在身旁的水雞說：「下次見面時，我們做朋友吧！」也許是對平凡生活的某種期待或渴望吧！

6.龍田康大（渡邊佑太朗 飾）

我這個人，只要有心也能成功的

現實世界中，龍田曾經因為自己的粗心大意，害一位同事失去重要的手，導致無法繼續工作賺取家計。於今際之國，平常不起眼，總是躲在有栖一行人身後的膽小鬼，卻在最後一刻以瘋狂的方式選擇犧牲自我、成就大局，或許也是呼應過去不敢面對的自己，這一生總算沒白活，總算做了一次英雄。

7.塀谷朱音（恒松祐里 飾）

無論如何，我都要想盡辦法活下去

朱音從小深陷母親與外遇對方出遊而意外身亡的陰影中，是個叛逆、目中無人的高中生，意外在第一場遊戲失去一隻腳，從此就像打不死的蟑螂般，跟在栗國身邊，誓命要保護她眼中的英雄。待在今際之國，不斷參加遊戲並活下去是她唯一的目標，她要活得好好的、過得好好的讓拋棄她的母親看見。

8.久間欣治（山下智久 飾）

千萬不能強迫別人接受自己的步調

最後，是本季話題度最高的山下智久。劇中，他飾演的梅花K雖為遊戲關主，但全裸上陣、句句金句的反差，令人印象非常深刻，尤其是在提點有栖時，強調即便是親近之人也很難全然了解對方的心情，唯有用心體會，才能更具共感力，這不也是做人最基本，但我們卻時常忘記的道理嗎？

人往往在面對危機和壓力時，會激發出連自己都訝異的爆發力。人生路上，不可能永遠是順利的，也不可能永遠都在谷底，在《今際之國的闖關者2》中，每個角色藉由生死遊戲梳理出人生目標，並與過去的自己和解，象徵著一段段的生命故事，更提醒著我們生而為人的勇氣和毅力。

延伸閱讀

燒腦懸疑的高規格日劇──《今際之國的闖關者》：生死虛實的國度之中，尋找早已忘懷的自我價值

「人心比妖怪還可怕」《妖怪合租屋》：勇敢面對自己的脆弱，不迷失在慾望之中

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 今際之國的闖關者, 山下智久

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