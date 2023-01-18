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新光三越業績破886億創歷史新高　總座吳昕陽：「穩中求好」今年挑戰920億元

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▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽帶領百貨在2022疫情年創下業績新高。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

百貨龍頭新光三越今（1／17）公布去年營收達886億元，年增11.2％，創下歷史新高，在疫情年有如此表現，新光三越總經理吳昕陽表示：「真的不容易，同仁們都辛苦了。」而新光三越首間插旗東區商圈的Diamond Towers也將在今年中登場，今年營收目標將挑戰920億元，新光三越對此信心滿滿。

疫情年市場多變，新光三越在2022年賺進破紀錄886億元業績，跟2021年的797億元相比，年增11.2%，是近年最高成長，代表線上線下整合有成，百貨龍頭不是浪得虛名，去年會員正式突破300萬人，APP下載量達到200萬次，更猛的是skm pay支付達到313億元，達到交易比例36％的超高佔比，許多消費者都直言，使用skm pay支付，打開同一頁面只要掃一次，不到5秒就完成結帳跟會員積點，實在是太方便，用過就回不去了。

分析業績表現好的業種，第一名為名品，幾乎是「全壘打」，成長達28%，其次為餐飲17%、男裝15%、戶外休閒也有13%，童裝、女雜表現均佳，家用則因疫情年銷量暢旺基期高，去年表現持平。

▲新光三越兔年福袋。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越推出兔年福袋，針對會員扣點進行換購，也被搶購一空。（圖／記者蔡惠如攝）

吳昕陽表示，會員經營一向都是核心業務，新光三越從5、6年前開始經營，經歷數位轉型、APP個人化，將持續在數位方面進行深耕扎底，包括skm pay支付、App優化、官網與購物平台的更新，自己都會親自以使用者角度去試，找出消費者使用時會遇到的問題，針對實體也會持續以每年30個案子、6至7個樓層的規模改裝，導入更好的商品，今年要「穩中求好，持續推進」，訂下920億元目標，年增4%。

談到疫情年創下業績新高，吳昕陽也感性的說：「要感謝員工，經歷一段沒有被祝福的時刻，疫情嚴峻時，要承受很多心理壓力，還有員工家屬不理解『為什麼還要上班？』，大家真的是同舟共濟度過難關。」他表示日本有百貨關2個月，重開之後廠商只剩下7成，在疫情當下市況不穩仍堅持開業，有部分是因為一種社會責任。

▲▼文慶雞，Diamond Towers（圖／記者林裕豐攝）

▲今年中新光三越首間東區分店Diamond Towers將登場。（圖／記者林裕豐攝）

談到今年挑戰920億元，吳昕陽也指出「業績是沒有上限的」，精品經營主力客，面對國境開放，仍然會有一定表現，而雖然今年全球變動的不定性因素還是在，但從去年12月起，消費者回來了，大家都走出來吃飯、消費，即便消費會比較保守，但不會停。

新光三越今年首間插旗東區的分店Diamond Towers，也將在年中對外開幕，其模式將會成為新光三越下一個10年的小店型佈局，也預計將為今年營收挹注成長動能。

關鍵字：

新光三越, 業績, 歷史新高, Diamond Towers

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