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米蘭男裝周／PRADA西裝搭「假領」領風潮　「巨型酒壺包」超吸睛

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記者王則絲／台北報導

在Raf Simons宣布關閉個人同名品牌後，專注於與Miuccia Prada共同打造的PRADA 2023秋冬男裝系列，因此這場發表備受矚目。本季PRADA走的是精簡外觀的路線，但並沒有表面看起來這麼簡單，西裝中搭配「假領」的造型貫穿大秀、引領新風潮，秀上出現的新包款「巨型酒壺包」也立刻成為吸睛單品。

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

PRADA 2023秋冬男裝系列以「LET’S TALK ABOUT CLOTHES」為主題，聚焦服裝本質，像Miuccia Prada說的：「我們能做的最誠實的事情就是為人們創造真的有用的東西，我們想創造具有意義的時尚。」因為服裝終究是要穿在人身上，就在這季打造出最為實穿的系列。

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬男裝包含大量的西裝造型，中空露出胸膛，並有「假領」裝飾。（圖／品牌提供）

本季利用Raf Simons擅長的剪裁風格，結合Miuccia Prada招牌的制服風與圖騰，Raf Simons補充：「本季是通過輪廓和剪裁改變的『原型服裝』。」多餘的細節被抹去，以顯著的放大廓形上身、佐以合身的下半身，相似輪廓的數套Look呼應整齊的制服感，俐落西裝造型裡，模特兒們裸露出胸膛肌膚，僅有兩片尖領子翻出作為亮點，以秋冬裝來說略顯單薄通風，但新穎的造型方式，勢必將引起一股新風潮。

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲系列中從許多細節反映出Miuccia Prada的招牌元素，像是領片上的華麗圖騰。（圖／品牌提供）

在直線條構成的眾多服裝造型中，穿插了圓潤蓬鬆的羽絨服系列，以及帥氣的MA-1飛行外套，呼應到秀票上的枕頭元素，帶來一種未來科技感受。

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲俐落線條中穿插圓潤廓型的羽絨服、MA-1。（圖／品牌提供）

而秀場上吸睛的配件單品，除了圓弧形狀、精緻縫線的德比鞋，最令人印象深刻的大概就是這顆「巨型酒壺包」，方正外型的手提包以亮面材質營造金屬視覺，上頭還有金屬瓶蓋的設計，趣味性十足。

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲「巨型酒壺包」成為秀上一大亮點。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭時裝周, PRADA, 2023秋冬, 男裝

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