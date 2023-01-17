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拒絕戀愛腦！牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛，拿回主控權

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▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

▲戀愛腦很多女生常犯的毛病。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

不少人一談戀愛就栽下去，把工作、朋友丟一邊，整個世界就是繞著對方轉，談戀愛固然甜蜜，但是這樣陷入並非好事，如何讓自己保持清醒談戀愛呢？以下6個方法請聽牢記！

#不要容易被感動

很多人容易敗在噓寒問暖這招，只要對方勤勞的問候，你就覺得他對自己很好，你要知道他可以這樣對你，也會用同樣方法對別的女生，光是會說沒有用，你應該去觀察他都怎麼做。

▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

#不要強求一段關係

一段關係有開始也有結束，當感情走到盡頭要學會順其自然，不需要強求，如果一段關係讓你覺得辛苦委屈，那麼就遠離，不要被牽著鼻子走。

#永遠先考慮自己

沒有安全感的戀情要趕快停損，別浪費時間去想他愛不愛你，如果你感受不到，那就是不愛，不要每天患得患失的，永遠都要把自己放在第一位，問問你自己現在開心嗎？就能知道答案。

▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

#問問自己到底喜歡他什麼

會喜歡上對方，一定是因為某個原因，如果你都不知道自己喜歡對方什麼，那麼你可能只是享受這種曖昧感覺，你只是把心中的完美戀愛對象，投射到對方身上而已。

#不需要他也能過得很好

很多人一失戀就好像活不下去了，當你讓自己夠優秀強大，即便沒有人喜歡你，你曬可以過得很快樂，你想要的都能自給自足，只要夠優秀就能有底氣，沒有誰不能沒有誰的道理。

▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

#失戀走不出來是因為圈子太小

很多朋友為失戀所苦，覺得自己再也找不到更好的人，若有這樣的想法，說明了你的生活圈子太小，當你試著走出去，認識更多朋友，眼界開了，就不可能有這種煩惱。

關鍵字：

戀愛腦, 戀愛, 秘訣

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