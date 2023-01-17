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年末聚餐多小心發胖！必養成4個減肥小習慣　肚子餓吃水煮蛋、蘋果醋

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

瘦身是女孩子一輩子的課題，尤其是年末季節，聚餐變多，身材也漸漸走樣，以下就是維持苗條身材的4個方法，想要擁有迷人曼妙曲線，一定要立刻學起來，不要讓自己過得太放縱，以免身材容易失控，離目標體重太遠，就會很難恢復。

▲瘦身,減肥,健身。（圖／pexels）

1.微微的飢餓感

天氣變冷，很容易感到飢餓，一餓就吃，就會熱量破表，最好的方式就是保持微微飢餓感，尤其是睡覺前，千萬不要吃太飽，以免熱量通通囤積在體內，有飢餓感才有機會消耗身體脂肪，真的太餓，就吃一顆水煮雞蛋果腹，不宜吃太多。

2.吃得好、不亂吃

很多人都覺得瘦身就是要節食、只吃水煮青菜，長時間下來很難堅持之外，也容易報復性反彈，建議主食、蔬菜、水果、肉類都要均衡，不過度烹調才是重點，但是每一樣都要有吃到，不挑食，才能健康均勻地瘦下來。

▲瘦身,減肥,健身。（圖／pexels）

3.多和瘦子交朋友

不是說叫你捨棄胖的朋友，只是多和瘦子打交道，可以激勵自己瘦下來的慾望，順便學習對方的飲食習慣跟瘦身秘訣，也可以把手機桌布、電腦桌布換上美女的體態，讓自己看到就有機會鼓勵自己達到目標，同時避免跟吃貨朋友一直續攤，這樣不但瘦不下來，還會越來越胖。

4.早上黑咖啡、中午蘋果醋

早上來一杯黑咖啡，不要加入糖、奶，不但可以讓自己提振精神，同時也能夠幫助控制食慾，配合運動的話，甚至有機會燃脂；中午或是下午肚子餓的時候，可以喝一小杯蘋果醋，除了能夠幫助消化，也可以增添飽足感。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 健身

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