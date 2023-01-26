營養師傳授「433餐盤法」，飲食順序「這樣吃」讓你瘦更快

▲搭配433餐盤法，讓瘦身事半功倍。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近吃太多，不少人會想用斷食法幫忙控制體重，雖然說「168斷食法」很管用，但對於剛開始控制飲食的人來說，空腹時間拉得太長容易破功，營養師高敏敏就表示，若想要第一次斷食就上手，不妨試試搭配「減醣433餐盤」，精準控制飲食，幫助拉長飽足感。

什麼是「減醣433餐盤」呢？營養師高敏敏表示，這是一個飲食重製的配置，這樣的搭配能幫助你平穩血糖、延長飽足感且不容易餓，接著再搭配運動，就能讓健康瘦身事半功倍。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

433餐盤的擺放建議如下，首先蔬菜類先佔餐盤一半比例，將剩下的一半分為40%、30%、30%，分別為蛋白質、油脂、碳水化合物。

高敏敏指出，餐盤時用順序也大有學問，首先先吃蛋白質（包括油脂），能幫助增加飽足感、平穩血糖、幫助消化與分解油脂，接著吃蔬菜類，能提升體內淨化、加強飽足感，最後吃碳水化合物，內含的膳食纖維、果寡糖能維持腸道順暢。

她最後也提到，除了飲食之外，水分補充也很重要，記得多喝水幫助代謝，有時減重時會覺得餓，可能是因為口渴，建議少量多吃補充水分，她也提醒食物其實也內含水分，也可以算在每日水量裡。

瘦身其實是場耐力賽，不要比誰瘦得快，而是瘦得久，無論是什麼飲食控制法，能持之以恆讓身體健康最為重要，千萬不要快速瘦下又打回原型，努力維持比快速瘦下來更為重要。