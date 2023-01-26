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女生偷偷做卻不說！網搜「睡前變美7招」，就連睡覺姿勢也講究

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▲▼網搜「睡前變美7招」。（圖／Pexels）

▲擁有良好睡眠品質很重要。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

沒有醜女人只有懶女人，很多女生花很多金錢時間護膚，但其實除了護膚之外，擁有充足睡眠更是變美關鍵，女生們睡前都在偷偷做什麼變美麗呢？除了做好基礎保養以外，以下睡前變美7招，趕快學起來！

#睡前泡腳

睡前泡澡或是泡腳都能促進血液循環，幫助暖宮活血，更能有助提升睡眠品質。

▲▼網搜「睡前變美7招」。（圖／Pexels）

#睡前一杯熱牛奶

許多人晚上不好睡，建議可以喝杯熱牛奶，因為牛奶中含有「褪黑激素」源頭的色胺酸，能提升睡眠質量，當睡得好，皮膚自然也變好了。

#睡前不要玩手機

睡前記得把手機調成飛航模式，甚至把它放在離床遠一點距離，一方面能讓肌膚免於藍光傷害，也能讓大腦較為放鬆，別一直處在隨時待命的狀態。

▲▼網搜「睡前變美7招」。（圖／Pexels）

#養成塗身體乳習慣

除了顧好臉部肌膚，身體肌膚也很重要，想要養成柔嫩膚質，洗澡之後一定要塗抹身體乳，幫助乾燥肌膚補水保濕，同時提升肌膚觸感。

#潤唇膏厚塗打底

不少人女生害怕雙唇乾燥，乾巴巴嘴唇塗起唇膏一點也不美，睡前建議可以厚塗一層護唇膏，第二天起床變身水嫩雙唇。

▲▼網搜「睡前變美7招」。（圖／Pexels）

#晚上10點準備入睡

根據研究指出，晚上10點到凌晨2點是人體新陳代謝旺盛時段，也是調整身體內部最好機會，睡對時間比塗再貴的保養品都管用。

#平躺避免皺紋生成

想要變美，連睡覺姿勢也要重視，好的睡眠姿勢不僅能幫助快速入睡，還能讓你越睡越美，據了解，側睡容易加深臉頰下巴皺紋、趴睡則易加深法令紋，可以的話最好平躺，將拉扯肌膚的機會降到最低。

關鍵字：

睡前, 美麗祕訣, 保養, 睡眠

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