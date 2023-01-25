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「5星座」嘴硬說沒事其實超在意，天秤不說代表和你不夠熟

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▲▼嘴硬星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲不想示弱的嘴硬星座背後各有原因。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

編輯 / Lily

每個星座其實內心都很多小劇場，當他們說出「我沒事」，心裡真的是不在意嗎？盤點5個最口是心非的嘴硬星座，像是雙子不說真話，是想要讓你去猜，而獅子就是死要面子，不想在別人面前示弱，你也進榜了嗎？

▲▼嘴硬星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

金牛座 默默承受

因為總是想很多，不希望身邊友人擔心，因此總是第一時間隱藏負面情緒，對外一律說沒事，但其實內心澎湃，情緒很容易突然遇到某件事情而爆發。

雙子座 要你去猜

當雙子說出自己沒事，大部分都是因為他想要在你逞強，這時他喜歡你去猜、甚至去哄他，他就是喜歡這種感覺，情緒來得快也去得快，算是好處理的一群人。

▲▼嘴硬星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

獅子座 死要面子

當獅子遇到困難或是情緒低落時，因為拉不下面子，很多事都覺得可以自己解決，這時候建議和他多聊點別的，不要提到他的傷心事，只需要幫助轉移注意力，他的壞情緒就會一掃而空。

天秤座 善於偽裝

天秤和身邊親近友人通常藏不住秘密，任何一點小事都會想和朋友傾吐找安慰，若你發現他不對勁，他又回你沒事的時候，代表他和你還不夠熟。

▲▼嘴硬星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

射手座 說了也沒用

射手在情緒表達上較為自我，有時候喜歡活在自己世界中，認為把困難說出，別人也不一定懂，所以選擇不說。但給他一點時間，消化一下情緒後，他會對你說出真心話。

關鍵字：

嘴硬, 星座排行榜

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