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《單身即地獄2》全成員IG總整理！後加入的林旻洙、金世俊也必追

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記者王則絲／綜合報導

過年期間是許多人終於能好好追劇的時間，不少人也趁此時候把Netflix實境戀綜《單身即地獄》第二季補完，隨著節目安排進度，後來加入的成員們也非常受到其他參與者和觀眾們的歡迎，以下公開包含先前率先登場，以及後加入的成員們的IG，喜歡他們的粉絲們務必追起來！

▲單身即地獄2 。（圖／翻攝自IG）

申瑟基

IG：@shinseulkee

作為節目中第一位出場的成員，申瑟基立刻驚艷觀眾，擁有相當標緻的五官，一點不亞於女明星，不論是說話還是舉手投足間，都流露一股溫柔氣質，而這不是沒有原因的，今年25歲的申瑟基，其實是首爾大學音樂學院的學生，更曾經獲得2020年韓國春香小姐的冠軍。

朴世正

IG：@jennonpark

擁有小麥膚色的朴世正，給人一種健康、性感的形象，穿著打扮也很火辣，走的是歐美風的路線。

李昭隸

IG：@e._.soi

身材嬌小的李昭隸皮膚白皙、清新鄰家女孩的印象深植觀眾的心，看起來柔弱無害，讓人容易對她激起保護慾，私下喜歡跳舞的她相當有反轉魅力。

李娜汀

IG：@deeenerss

英文說得比韓文更加流利的李娜汀，身材高䠷、纖細，熱愛各種運動，節目中的她顯得比較樸素一些，但是在她的IG上可以看到許多性感的造型。

崔瑞恩

IG：@4x4ischoi

崔瑞恩今年28歲，職業是一名畫家，知性的氣質由此而來，此外，她性感的身材也是一大亮點，憑藉姣好外貌曾獲選為2021年的韓國小姐。

林旻洙

IG：@limminsu000

身為最後登場的女成員，林旻洙自然成為焦點，性格開朗、又很愛笑臉迎人，討喜模樣令人頗有好感。 

崔鍾宇

IG：@jvvcful

擁有白皙皮膚、演員相的崔鍾宇，一出場就吸引不少女性觀眾的目光，曾是足球員的他身材十分健壯。

曹隆載

IG：@yoongkda

曹隆載獨有的陽光魅力和體貼的性格，不少女生成員對她產生好感，最大特點是他寬闊厚實的肩膀，讓他從學生時代就有「肩膀流氓」的封號。

（由於IG嵌入限制，以下改以圖片超連結方式）

金韓彬

IG：@domestic_seal

炒熱氣氛強者金韓彬，有種化解尷尬、讓人卸下心防的能力，帥氣的五官在帥哥群當中也不遜色，開朗笑容則凸顯他真摯的性格。

▲單身即地獄。（圖／翻攝自IG）

▲金韓彬IG傳送門。

申東佑

IG：darricksss

外型出眾的申東佑，壯碩體態相當完美，今年31歲，雖然看上去像是從運動相關的人士，但其身份其實是一名整形外科醫師。

▲單身即地獄。（圖／翻攝自IG）

▲申東佑IG傳送門。

金珍映

IG：@dex_xeb

後來加入的男成員金珍映一出場就很搶風頭，很明顯的奪走了女成員們的目光，外表高冷，但舉止行為很真性情，為節目增加了一些笑料。

▲單身即地獄。（圖／翻攝自IG）

▲金珍映IG傳送門。

金世俊

IG：@asser__kim

最晚登場的男成員金世俊一出場就奪得不少觀眾的芳心，其紳士外型與溫柔體貼的個性，是一個十足的暖男。

▲單身即地獄。（圖／翻攝自IG）

▲金世俊IG傳送門。

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關鍵字：

單身即地獄2, 單身即地獄, Netflix日韓

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