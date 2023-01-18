Tiffany新春LINE貼圖免費下載　拜年也祝單身男女「馬上有對象」

▲中美混血的奧運滑雪金牌選手谷愛凌演繹Tiffany 2023新春廣告。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年即將到來，親友之間少不了互傳Line貼圖互道恭喜，獻上最誠摯的祝福，珠寶品牌Tiffany & Co.與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）均推出俏皮的兔年圖案貼圖迎接新年，Tiffany新春貼圖共有16款，除了多款求財運的圖案，還有為單身男女設計的「馬上有對象」，呈現馬背上有兩隻長鼻子套著Tiffany鑽戒的大象模樣，讓人會心一笑。

▲Tiffany推出16款新年萌兔限定LINE貼圖。

Tiffnay新春宣傳照，由中美混血的滑雪奧運金牌選手谷愛凌演繹，她別上石上鳥胸針示範新年華麗穿搭，品牌同步在官方LINE平台推出16款插畫風格的新年萌兔限量貼圖，高辨識度的Tiffany藍色與夢幻藍盒、購物袋等元素貫穿其中，獻上「恭喜發財」、「鴻運當頭」、「年年有魚」、「財源滾滾」等祝福，亦可享有兔年限定手機桌布，將於18日下午1時上線。下載完整貼圖。

▲Tiffany兔年限定手機桌布。

法國珠寶世家梵克雅寶一如珠寶作品的浪漫風格，攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，結合最應景的Lucky Animals Rabbit兔子胸針、Alhambra系列珠寶創作出獨有的新年藝術氛圍；品牌也在官方LINE平台推出新年期間限定精選兔年貼圖，讓親友間可互傳身手矯捷的長耳兔圖案，互道「Happy New Year」、「萬事如意」、「心想事成」。下載完整貼圖。

▲梵克雅寶攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，展現最應景的Lucky Animals Rabbit胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶推出限定8款全新Line貼圖迎接春節。

