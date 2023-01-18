fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany新春LINE貼圖免費下載　拜年也祝單身男女「馬上有對象」

>

▲▼Tiffnay,VCA Line 。（圖／公關照）

▲中美混血的奧運滑雪金牌選手谷愛凌演繹Tiffany 2023新春廣告。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年即將到來，親友之間少不了互傳Line貼圖互道恭喜，獻上最誠摯的祝福，珠寶品牌Tiffany & Co.與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）均推出俏皮的兔年圖案貼圖迎接新年，Tiffany新春貼圖共有16款，除了多款求財運的圖案，還有為單身男女設計的「馬上有對象」，呈現馬背上有兩隻長鼻子套著Tiffany鑽戒的大象模樣，讓人會心一笑。

▲▼Tiffnay,VCA Line 。（圖／公關照）

▲Tiffany推出16款新年萌兔限定LINE貼圖。

Tiffnay新春宣傳照，由中美混血的滑雪奧運金牌選手谷愛凌演繹，她別上石上鳥胸針示範新年華麗穿搭，品牌同步在官方LINE平台推出16款插畫風格的新年萌兔限量貼圖，高辨識度的Tiffany藍色與夢幻藍盒、購物袋等元素貫穿其中，獻上「恭喜發財」、「鴻運當頭」、「年年有魚」、「財源滾滾」等祝福，亦可享有兔年限定手機桌布，將於18日下午1時上線。下載完整貼圖。

▲▼Tiffnay,VCA Line 。（圖／公關照）

▲Tiffany兔年限定手機桌布。

法國珠寶世家梵克雅寶一如珠寶作品的浪漫風格，攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，結合最應景的Lucky Animals Rabbit兔子胸針、Alhambra系列珠寶創作出獨有的新年藝術氛圍；品牌也在官方LINE平台推出新年期間限定精選兔年貼圖，讓親友間可互傳身手矯捷的長耳兔圖案，互道「Happy New Year」、「萬事如意」、「心想事成」。下載完整貼圖。

▲▼Tiffnay,VCA Line 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，展現最應景的Lucky Animals Rabbit胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼Tiffnay,VCA Line 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶推出限定8款全新Line貼圖迎接春節。

►潘瑋柏200萬Tiffany鑽鍊好潮　香奈兒也是心頭好

►朴信惠生完不到8個月就上工　腰間鏤空「零贅肉」超越生前狀態夠狂！

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, LINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa獻名錶設計處女作　虹彩面盤、美鑽時標洩活潑性格

Lisa獻名錶設計處女作　虹彩面盤、美鑽時標洩活潑性格

陳若儀莫名被蹭「流水席之亂」　一出聲全套香奈兒登機羨煞網友

陳若儀莫名被蹭「流水席之亂」　一出聲全套香奈兒登機羨煞網友

Jennie化身性感粉紅兔慶生　遊走穿幫邊緣美腿全都露

Jennie化身性感粉紅兔慶生　遊走穿幫邊緣美腿全都露

Seiko冰川錶盤充滿力量感　附贈日本傳統編織帶也是冷冽色調 孫芸芸「背殺」性感迷人　自爆胖2公斤靠曬黑遮肉 凱特王妃與老公情侶裝「團結一致」　不甩小叔哈利王子批評 江詩丹頓凸雕懷錶超過200歲！　貝殼造型鑲寶石美極了 潘瑋柏200萬Tiffany鑽鍊好潮　香奈兒也是心頭好 ROSÉ肚兜裝美背纖腰看光光　大膽戴Tiffany珠寶唱跳 90年代超模塔嘉娜帕迪茲癌逝　群模曬照哀悼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面