路易莎宣佈73項商品年前漲價　1／20起漲幅達7%

▲路易莎今宣布漲價消息 。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

路易莎今（1／18）對外宣布將調整旗下店內輕食、糕點約73項產品價格，平均漲幅約7%，等同從1／20之後，「幾乎是咖啡以外的所有品項」需多花5元銅板，業者表示漲價主因是原料、食材跟包材價格的不斷攀升，這是繼去年春節期間路易莎宣布調漲咖啡價格的第二次調漲。

路易莎今對外表示，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年1／20起將微幅調漲部分餐食價格，各門市更新菜單上架，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項則維持原價。

▲路易莎在去年春節前也宣布咖啡調漲。（圖／資料照）

路易莎在去年春節前也因應原物料漲幅，宣布咖啡品項調漲5元，共有47款品項調漲，最高漲幅達11%，還有單杯咖啡售價正式破百。而去年原物料、包材等相關成本仍持續攀升，路易莎在今年春節前再度宣布調漲店內輕食與糕點價格，對比去年40餘款調漲，今年多達73款商品調價。

對此，路易莎也針對調漲後推出開工優惠，第一階段從1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠；第二階段優惠從2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄5杯享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。而原定「精選餐食系列」優惠至1／31日，將會延長，2月起每日11：00後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市。