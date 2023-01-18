fb ig video ETtoday search mobile

路易莎宣佈73項商品年前漲價　1／20起漲幅達7%

>

▲▼路易莎。（圖／資料照）

路易莎今宣布漲價消息 。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

路易莎今（1／18）對外宣布將調整旗下店內輕食、糕點約73項產品價格，平均漲幅約7%，等同從1／20之後，「幾乎是咖啡以外的所有品項」需多花5元銅板，業者表示漲價主因是原料、食材跟包材價格的不斷攀升，這是繼去年春節期間路易莎宣布調漲咖啡價格的第二次調漲。

路易莎今對外表示，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年1／20起將微幅調漲部分餐食價格，各門市更新菜單上架，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項則維持原價。

▲▼路易莎。（圖／資料照）

▲路易莎在去年春節前也宣布咖啡調漲。（圖／資料照）

路易莎在去年春節前也因應原物料漲幅，宣布咖啡品項調漲5元，共有47款品項調漲，最高漲幅達11%，還有單杯咖啡售價正式破百。而去年原物料、包材等相關成本仍持續攀升，路易莎在今年春節前再度宣布調漲店內輕食與糕點價格，對比去年40餘款調漲，今年多達73款商品調價。

對此，路易莎也針對調漲後推出開工優惠，第一階段從1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠；第二階段優惠從2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄5杯享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。而原定「精選餐食系列」優惠至1／31日，將會延長，2月起每日11：00後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市

關鍵字：

路易莎漲價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感

超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

台中三井LaLaport試營運首日排隊百公尺！LOPIA超市開門就塞爆 學起來超省錢！染髮持色「3個小技巧」，拉長補染時間 營養師曝「湯鍋熱量排行」麻辣鍋竟不是第一！　5招健康吃法快記好 新年換髮型必學「5招剪髮溝通技巧」　設計師秒懂你的需求，成果就超美 拒絕戀愛腦！牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛，拿回主控權 剛決定交往別做5件事　避免兩人關係越來越走鐘 超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面