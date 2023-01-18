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C羅女友喬治娜炫富無極限　拎百萬柏金包搭旋轉木馬　

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▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅與喬治娜帶著兒女一同到樂園遊玩。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

37歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）以年薪1.75億英鎊（約台幣66億）天價，加盟沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯俱樂部，與女友喬治娜（Georgina Rodriguez）及兒女在沙烏地阿拉伯展開新生活，他趁空檔帶著全家一同到樂園遊玩，喬治娜一現身讓人驚呆，竟是穿著超過10公分的細跟長靴、拎著上百萬元的愛馬仕（Hermès）柏金包鱷魚皮柏金包逛遊樂園，時時刻刻都貴氣逼人。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜搭旋轉木馬，亮出愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

一般人輕鬆出遊多背斜背包、後背包，鞋子也以休閒款式為主，但穿搭向來高調的喬治娜在沙烏地阿拉伯的生活一如既往奢華，帶著小孩到遊樂園也踩著細跟長靴展現過人的足下功夫，她搭旋轉木馬時則亮出珍稀的愛馬仕黑色亮面鱷魚皮柏金包，各色柏金包已是她的標準配備。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜穿著超過10公分細跟長靴遊樂園。（圖／翻攝georginagio IG）

而身價動輒逾500萬元，在佳士得拍賣會甚至飆破千萬元的愛馬仕喜馬拉雅柏金包，喬治娜也沒錯過，此矜貴包款以尼羅鱷魚皮製造，被稱為「喜馬拉雅」是形容其漸變色調由岩石灰色漸變成珍珠白色，宛如喜馬拉雅山雄偉的雪峰，要染出此獨特色彩費時且難度高，因此身價非凡。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜披皮草大衣，拎愛馬仕身價超過500萬元的愛馬仕喜馬拉雅柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

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關鍵字：

C羅, 喬治娜, 愛馬仕, 柏金包

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