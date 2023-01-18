藍正龍懷念單身窩　睽違9年站台Rado感觸深

▲藍正龍睽違9年，再度為Rado站台。（圖／Rado提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣第一高樓台北101的購物中心是各大精品爭相進駐的指標性商場，繼DIOR、LV（Louis Vuitton，路易威登）旗艦店重新裝潢盛大開幕後，瑞士名錶Rado（雷達表）台北101旗艦店也於今開幕，身兼演員與導演身分的藍正龍出席剪綵，9年前他曾為品牌站台，讓他感觸很深說：「那時我剛結婚，現在女兒都小二了！」進店參觀更勾起他想念單身的日子，直說：「店裝潢很像我單身時的家，單純黑與白，現在的家比較『溫馨』。」

▲Rado 台北101旗艦店限定款Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶，136,100元。

今藍正龍佩戴的庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶，為Rado台北101旗艦店限定款式，由舒適防刮耐磨的全陶瓷打造，而鏤空機芯配備Nivachron™抗磁游絲與80小時動力儲存，並特別將機芯擺陀呼應品牌船錨形狀，是他心中的命定款式。

▲藍正龍佩戴Rado台北101旗艦店限定款Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

藍正龍表示選錶向來實用重於外型，最重視防水性，因此鮮少佩戴電子錶，另一考量重點精準是因他講求時間觀念，導演王小棣曾說：「一個人遲到1分鐘，讓200個人等就是200分鐘。」讓他銘記在心，要求自己守時。





▲Rado台北101旗艦店正式開幕。

除了Rado錶進駐，法國一線品牌LV與DIOR台北101旗艦店氣勢十足，LV裝潢靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計，特別邀南韓男星丁海寅站台；DIOR旗艦店亮點為一路延展至五樓的旋轉樓梯，從巴黎全新蒙田大道30號總店裏汲取靈感，並由韓星朱智勛與泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）當開幕嘉賓，成功吸引目光。

▲南韓男星朱智勛日前出席DIOR台北101旗艦店開幕。（圖／DIOR提供）





▲韓星丁海寅站台LV路易威登台北101開幕活動，比出愛心手勢。（圖／記者黃克翔攝）