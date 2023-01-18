星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？

記者王則絲／台北報導

星宇航空近日為慶祝首架A350正式投入營運，策劃了一場高空時尚大秀，邀請眾多帥哥、辣妹穿上華麗性感的服裝造型，直接把機艙當作伸展台、攝影棚，拍攝了一部新潮的時尚大片，當中辣妹穿著透視裝透出黑色Bra、高衩禮服秀美腿⋯⋯性感畫面吸引目光，讓網友忍不住興奮問：「空姐會穿這樣服務嗎？」

▲星宇航空以時裝秀為概念打造新廣告。（圖／星宇航空）



星宇航空首架A350即將啟航，為此特別打造「JX A350 RUNWAY」時尚大片，以新穎的手法帶領大家一睹全新規格的機艙，邀請到國際時裝模特兒們穿上時髦衣裝，直接在機上空間擺出曼妙姿態拍攝。

▲模特兒們穿著華麗性感的禮服，直接在機艙中拍起時尚大片。（圖／星宇航空）



模特兒們在飛機下方一字排開、邁開大步，氣場爆棚，讓網友讚嘆：「看起來像美劇海報。」其中C位辣妹身上閃亮的透視裝，直直透出內搭的黑Bra，性感且時尚；將鏡頭轉到機艙內，模特以華麗的高衩禮服倚靠在機艙門邊，又或是於頭等艙座位上舉起美腿，盡顯撩人姿態，養眼畫面立刻吸引網友們的關注，有人便忍不住興奮問道：「空姐會穿這樣服務嗎？」不過當然這些是宣傳影片中邀請的模特兒演繹特殊造型，空姐們依然會穿著制服服務。

▲本次新穎的行銷手法獲得不少好評，民眾大讚很創新，讓搭機變成一種時尚體驗。（圖／星宇航空）