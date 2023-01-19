風・Luxury／卡地亞Tank Française錶翻新　多尺寸滿足時尚男女

▲美國男星雷米馬利克在巴黎拍攝卡地亞Tank Française腕錶宣傳片。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）1917年Tank坦克腕錶原型錶款誕生，為路易卡地亞（Louis Cartier）尋求簡約設計、讓錶殼、錶耳及錶帶塑渾然一體的心血結晶，陸續延伸出線條更延長的Tank Louis Cartier腕錶、如珠寶般純色面盤的Must de Cartier錶、長方形弧形錶殼的Tank Américaine腕錶，直至1996年Tank Française腕錶開創先河，讓金屬錶鍊與錶殼融為一體，成為時髦鍊錶的代名詞，今年此系列重新回歸，錶耳弧度更加明顯、面盤飾有陽光射線紋飾，更吸睛了。





▲美國男星雷米馬利克與凱薩琳丹妮芙共同演繹優雅雋永的Tank Française腕錶。

Tank Française腕錶翻新盛大亮相，連宣傳影片主角也是重量級卡司，卡地亞邀英國鬼才導演蓋瑞奇執導，美國演員雷米馬利克（Rami Malek）和法國傳奇女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）主演，在此錶款蘊含的法式精神—巴黎亞歷山大三世橋（Alexandre III）上徜徉漫步，於不同的年代邂逅，不論時代更迭，不變的是Tank Française腕錶依然優雅雋永。





▲卡地亞裝載自動上鍊機芯的Tank Française精鋼腕錶，大型款172,000元。

新一代Tank Française腕錶的錶耳弧度更加明顯，嵌入式錶冠與錶耳融為一體，顯得流暢俐落，環環相扣的錶鍊則柔韌靈活，提升佩戴舒適性，此外，搭配陽光射線紋飾面盤與羅馬數字時標，注入古典氣息。備有精鋼和黃K金無鑽或鑲鑽錶款，並有多種尺寸可供選擇，當中精鋼大型款腕錶搭載自動上鍊機械機芯，滿足不同風格的時尚男女。





▲卡地亞Tank Française 黃K金鑲鑽腕錶，中型款975,000元。





▲卡地亞新一代Tank Française精鋼腕錶的錶耳弧度更加明顯，中型款140,000元。

Tank坦克錶為卡地亞代表作，同屬Richemont歷峰集團的積家（Jaeger-LeCoultre）的101微型機芯亦是錶界經典，這枚由98枚零件組成、體積為0.2立方厘米、厚3.4毫米、重量只有1克的機芯，經常運用在猶如手鍊般的精緻珠寶錶上，美國女星安雅泰勒喬伊日前參加第28屆美國影評人票選獎，即選戴鑲嵌美鑽的101 Reine珠寶錶搭配禮服，兼具實用與裝飾性。





▲安雅泰勒喬伊日前出席第28屆美國影評人票選獎，佩戴積家101 Reine珠寶腕錶。（圖／積家提供，以下同）





▲積家101 Reine珠寶錶裝載101型機械微型機芯。