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包・開箱／Roger Vivier春夏最奢華「花鑽包」！天鵝絨、珠寶手柄細節滿分

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記者鮑璿安／專題報導

準備好以華麗姿態迎接嶄新的一年，《ET FASHION》包開箱此次帶來Roger Vivier全新2023春夏系列中的 Flower Strass花鑽天鵝絨迷你手拿包，以標誌性方扣延伸而來的花鑽元素，裝點在天鵝絨包款之上帶來極致享受，無論是派對、日常裝扮，一顆就可以搞定。

▲Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自官網）

▲Roger Vivier Flower Strass標誌自2016 年春夏系列推出 。（圖／翻攝自IG）

Flower Strass標誌

Roger Vivier 在2016 年春夏系列推出的 Flower Strass 作品，在品牌經典方扣的基礎之上持續進化，Flower Strass由義大利工匠採用錦緞和天鵝絨等材料手製而成，以寶石花裝飾的標誌性金屬扣而引人注目，不同於方扣那麼剛硬，而是花瓣相互緊靠組成了帶有生命力的標誌。

Flower Strass花鑽天鵝絨迷你手拿包

Roger Vivier總是會將鞋履的高級感延伸到包款之上，隨著2023春夏系列來到，本季以「Maison Vivier」為主軸誕生了Flower Strass花鑽天鵝絨迷你手拿包，藍色緞面質感宛如星空一般神秘。特別之處在於以觸感柔軟的天鵝絨布料製作，手感視覺都療癒，配有珠寶般華麗的手挽和金屬鏈飾肩帶，磁力扣袋加上設有防護底部，輕鬆融入派對以及晚會場合，而金屬肩帶更可以收納在包款之內，並提供黑色、粉色、米色豐富多元搭配，陪伴優雅出遊。

▲Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自官網）

▲Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自官網）

▲Flower Strass花鑽天鵝絨迷你手拿包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌官網）

關鍵字：

包開箱, Roger Vivier, RV

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