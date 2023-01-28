fb ig video ETtoday search mobile

新年新希望總是失敗？心理師教「訂定目標6原則」　初期越簡單越有效

>

文／女子學

2023年的你，是否也許下了新年新希望？大家的年度目標不外乎「減肥成功」、「升職加薪」、「學習新技能」等。但請捫心自問，2022年時曾許下的目標，有幾個成功了呢？

人到歲末年終時，總期許自己將來能成為「喜歡的樣子」，但為何計畫總是失敗？是不夠努力嗎？還是終點如星辰般太遙不可及？《女子學》團隊特邀綠野仙蹤心理諮商所所長葉明哲心理師，為大家剖析新年新希望的失敗原因，並提供正確訂定、實踐目標的方向，讓大家2023年不再迷路！

▲新年總會訂定新目標。（圖／Pexels，下同）

新年新希望為何總是失敗？

在新年第一周，健身房的新會員人數都會暴增，我們都期許在全新的一年，可以造就出不一樣的自己；但到了二月，會員們大多已「人間蒸發」，背後的原因大家心照不宣，這現象不免讓人好奇，為何我們訂的目標總是失敗呢？

心理師建議可透過回顧以往的目標來覺察自我，或許會發現，那些並不是我真正想要達成的目標，而是隨著社會期待所立下的框架。像大家都在健身，所以我也要健身；大家都歌頌閱讀的好處，所以我每個月要看2本書。但自己壓根不喜歡健身或閱讀，為此強逼自己也是徒勞，很快就會放棄目標了。因此，找到自己真正想做的事，再去訂目標才有意義。

再來，若目標是自己發自內心想要的，卻沒達成也別氣餒，可能只是「用錯方法」，所謂「工欲善其事，必先利其器」，建議可以多去搜尋、詢問相關人士，讓前輩們教導正確的方式，才不會白費工夫。

心理師也提醒大家，不能只盯著終點前進。假設目標是爬上4000公尺的高山，你已從平地爬了1000公尺的高度，但往山頂看去，一樣都感到目標很渺小遙遠，就會下意識覺得自己白費功夫，也逐漸失去往山頂前行的意志力；若可以換個角度，在1000公尺的你望向平地，其實已有了一定的高度，便能看見自己努力的成果，這樣的成就感更能支持人走向終點，在實踐目標的路途上，要記得時時「回頭」，肯定那些辛苦耕耘的足跡。

有效訂定目標6原則

當我們對未來目標有藍圖後，最重要的不是把它寫下來，拍照當手機桌布擺著供奉，而是該付諸行動實踐它：心理師建議可以把大目標切分成小細項，讓它可以具體、量化地被執行且記錄下來，比如說一年要瘦12公斤，切分成每個月要瘦1公斤，再細分到每天要運動多久，這樣才最實際有效，心理師也提供訂定這些目標的6大原則：

1. 簡單短小

目標很遠，但切分後的小目標必須是簡單短小的，亦即是輕而易舉、不花太多時間便可完成。像是想成功跑完半程馬拉松，那或許每天先跑1公里就好，不要剛開始就下猛藥逼死自己，這樣反而會變得「一天捕魚、三天曬網」。

2. 具持續性

有了簡單短小的目標後，要讓它能持續下去，可以養成習慣慢慢累積。假設每天早晨要跑1公里，對於不習慣早起的朋友，甚至可以先從早起發呆開始，久了習慣早起再去跑步。一時太多新的因素加進來，一定會三分鐘熱度，所以先越簡單越好，然後養成習慣。

3. 具獨立性

目標必須是能「獨自完成」不倚賴他人，例如常跟朋友約一起運動，但他們可能臨時不方便，自己便也找藉口放假，久而久之就一起頹廢了，故建議目標要自己獨立執行。

4. 特定時間點

目標必須要賦予它特定的時間點，假設每個禮拜要跳舞三次，就訂定在周一、三、五的19:00-21:00，並且形式是去工作室上舞蹈課，讓自己在特定時間點完成明確事項，也能養成按表操課的好習慣，身體自然會記住這個時段做什麼事。

5. 承諾

承諾也就是我們常說的小獎品，畢竟完成目標需要極大的毅力，偶爾給自己一點小獎勵，更能激發續航力，比如這個月每天都有聽10分鐘英語新聞，就買個提拉米蘇犒賞自己。

6. 紀錄

最後也最重要的便是紀錄，如前面所說，執行目標要時時回頭看，記錄下成長的經驗便是個好方法。像是錄下每次跳舞的樣子，等到三個月後回顧一開始的影片，可能會覺得「天啊！以前怎麼跳那麼醜！」，那就恭喜你！想必是對自己要求更高、跳舞也進步了。

人生的重點不在終點，而在前往終點的路途

最後葉明哲心理師用電影《深夜加油站遇見蘇格拉底》的片段勉勵大家：電影中蘇格拉底帶著體操選手登山，並表示要給他看山頂的東西，經過三個小時後，體操選手不耐煩地問：「你到底要給我看什麼？」蘇格拉底便指了腳下的石頭，體操選手氣憤地質疑：「我花了三個小時爬山，就只為了看這沒意義的石頭？」但體操選手最終發現，他這趟三個小時的登山途中，不僅在與導師的對談中梳理人生，也在自然景致中得到陶冶，他才了解「重要的是過程，而非結果」。

▲電影中蘇格拉底帶著體操選手登山，並表示要給他看山頂的東西。（圖／《深夜加油站遇見蘇格拉底》劇照）

我們總給自己訂下期許和目標，但當計畫失敗時，就代表我們一事無成嗎？沒有把新年新希望的框框打勾，就否定了一路上的努力？如果讓那方框侷限住我們的視野、讓勾勾變成成功的標籤，或許我們就再也看不到背後的努力、路途的美景，以及自我的價值。

延伸閱讀

5 個新生活願景提案：想擁有不一樣的2023年？先為新年設下新希望吧！

新年新希望總是難以達成？試試建立這3個工具，幫助你離設定的目標更靠近

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 新年, 目標, 新希望, 願望

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過 新年新希望總是失敗？心理師教「訂定目標6原則」　初期越簡單越有效 趙露思「5套經典禮服」造型！VERA WANG白紗好仙、印花裙甜成人間水蜜桃 「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚 美女王后各個是學霸　難民出身變「阿拉伯的黛安娜」最傳奇 錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面