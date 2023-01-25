Nike療癒枕頭包誕生！可愛設計融化少女心　竟還提供個人化服務

記者王則絲／綜合報導

除了運動鞋之外，Nike也經常會帶來其他配件單品，不過最近竟是推出了如此療癒的「枕頭包」嗎？近期IG上出現一系列Nike Logo的蓬鬆枕頭包，這確實不是由官方所推出的，而是經過設計師的巧手改造而成，將二手品或是滯銷物料賦予全新的面貌，原先潮流元素的基底，改以蓬鬆軟綿的外型呈現，讓人少女心噴發，且該設計師甚至還提供個人化訂製服務！

▲設計師運用二手物料打造出「Nike枕頭包」。（圖／翻攝自IG@saintmuze，以下同）



這些可愛的Nike枕頭包來自IG帳號＠saintmuze，「SAINT MUZE」由Sam Zegelink創立於2020年，一開始她的初衷是希望，人們可以購買到的是可持續性的街頭單品，此外，她更關注這些製程中沒有童工的問題，比起期待大品牌做出改變，她更傾向自己來，便親自開啟了手工縫紉這條路；Sam Zegelink的作品材料取自二手衣物、或是滯銷的物料，盡可能地減少浪費，並賦予本會被丟棄的物品全新面貌。

Sam Zegelink的作品中以Nike為大宗，但是其他運動潮牌如adidas、The North Face⋯⋯也常成為她的素材，其中外型像是羽絨衣蓬鬆的絎縫手袋，最受到大家歡迎，有帥氣療癒兼具的單色系，也有經過巧妙撞色拼接的特殊款式，令人少女心噴發，尤其適合搭配時下流的Y2K風格。

由於作品是經由二手物料重新組合而成，比較難讓同樣的商品量產多個，粉絲們除了可以下訂Sam Zegelink已做好的作品，也能透過平台申請個人化的設計，只要先選擇包型種類、想要的品牌Logo⋯⋯接著在兩個工作天左右，便會有設計團隊的人來聯絡，做進一步討論。