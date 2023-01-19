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巴黎男裝周／「星期三」驚喜現身YSL大秀　身上兜帽裝成本季男裝重點

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記者王則絲／台北報導

SAINT LAURENT 2023秋冬男裝大秀上，邀請到全球爆紅的「星期三」女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）到場看秀，成為現場焦點；SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列中注入了許多女裝色彩，瀰漫中性、流動的氣質，包括珍娜奧特嘉身上以及Rosé曾穿過的「兜帽裝」，成為本季男裝一大亮點要素。

▲Jenna Ortega。（圖／達志影像）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲「星期三」珍娜奧特嘉穿著兜帽造型禮服現身SAINT LAURENT 2023秋冬男裝秀，女星Rosé也曾穿過類似款設計。（圖／達志影像、翻攝自IG）

過往在SAINT LAURENT的女裝中，能看到許多鮮明的男性剛毅氛圍，而創意總監Anthony Vaccarello提到：「所以女人可以是男人，男人可以是女人，沒有不同，我希望越來越多的人將它們放在同一水平，沒有分別。」在本季，他將女裝的概念移入男裝，以嶄新手法演繹既有風格。

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2023秋冬男裝大秀秀場。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT 2023秋冬男裝大秀於安藤忠雄所打造的BOURSE DE COMMERCE – PINAULT COLLECTION美術館舉行，圓柱形混凝土建築與男裝展場中央的圓形發光結構互相呼應，兩者構成英文字母「O」的形狀，象徵完美以及純粹的執行手法，體現SAINT LAURENT一貫風格。

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列取材自女裝的設計概念。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列帶來近50套造型，修長、纖細的線條帶來一致性的美感，系列用色精準、素淨，以黑色、白色、駝黃色和海軍藍為主，佐以銀色、閃亮的元素點綴。

本季向女裝取材裹身設計，包括率先登場的蝴蝶結衫改良自女式襯衫，珍娜奧特嘉和Rosé都穿過的兜帽裝，亦成為本季男裝的重要造型；吸煙夾克、及地長大衣的剛硬線條則保留酷勁，但再看到透視性感、或是露出胸膛的垂墜上衣、連身長針織衫，再度流瀉女性的慵懶氣質。

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2023秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列取材自女裝的設計概念。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, YSL, SAINT LAURENT, 星期三, 珍娜奧特嘉, Jenna Ortega

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