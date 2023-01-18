《我可能遇到了救星》10金句：我的自信不需要建立在男人的喜歡上

▲《我可能遇到了救星》 。（圖／翻攝自《我可能遇到了救星》微博，以下同）

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甜寵陸劇《我可能遇到了救星》由曾舜晞、梁潔主演，劇情講述了新任院長陸昭西與臨時助理葉時藍解決公司運營的過程中逐漸成熟、相愛的浪漫故事，除了劇情有看點之外，不少金句台詞更是人間清醒，一起來看看！

1. 我不是你的救星，你的救星一直是你自己。



2. 我的自信不需要建立在男人的喜歡上。



3. 每個人的關注點都不一樣，就好比是一朵花有的人覺得它好看，有的人覺得它不好看，有的人現在覺得醜，沒準將來就覺得好看了，但花一直都是那束花啊。



4. 我覺得對朋友敞開心扉，請朋友幫忙，並不叫添麻煩。而且即使不是朋友，只是普通的同事，甚至是陌生人，適當的求助，也並不叫示弱。你願意幫助別人，也要習慣被別人幫助，這樣你內心才能更加地勇敢，因為你始終相信，你不是孤零零的一個人。



5. 得意還不忘形，那什麼時候才會忘形？因為好事來的時候，壞事也會接踵而至，我倒是覺得你可以反過來想想，等壞事發生的時候，下一個好事說不定就來了呢？



6. 我發現你思考事情的時候，總喜歡往悲觀的地方想，以後試著往積極的方面想，說不定會快樂一些。



7. 但感情的事，跟工作不一樣，完全掌握是不可能的。



8. 雖然我不能保證，以後在你身上只會發生好的事情，但即使發生不好的事情，我也會盡我所能，讓它朝著好的方向發展。



9. 如果你希望別人拉你一把，你要先把手伸出去，如果你希望別人救你，你要先自救。



10. 我會同情很多人，但只喜歡你。