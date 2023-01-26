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獨立到了極致更難以親近　有個合適的人可以依賴是建立信任的開始

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文／女子學

在這個社會上，似乎流傳著一種說法：「要一個人過得很好，才適合交男女朋友。」也有些人會說：「兩個人在一起應該要是1+1=2，而不是0.5+0.5=1。」獨立，似乎被這個社會視為是一種應該要具有的好的特質，要夠獨立、夠能自給自足，才適合找伴侶。

獨立到了極致，是讓人難以靠近的

恰好，我人生中就有著一個很獨立的媽媽，讓我見識到了什麼是獨立的典範。我媽媽生前和我、我弟弟住在台北，鮮少與外人往來。她每天起床，就是去安養院看我外婆，然後到圖書館看書，她獨來獨往，幾乎沒有朋友，手機只用智障型手機，且只有她要打給別人時會開機，講完電話就會關機。

▲越獨立，越能找到契合的另一半嗎？（示意圖／Pinterest，下同）

她不需要社交生活，也不常和住在台中的父親聯絡。一周有一天她會在圖書館當志工，但也從未參加過志工們的聚餐，晚上都一定要把家事做完才睡覺，做到半夜三、四點，然後隔天12點左右起床，又開始一模一樣的行程。

即使和爸爸通電話，都是小孩不在家的時候，她似乎不需要依賴任何人，也幾乎不會表達任何的情感，一直到有一天，她連續兩天晚睡早起而過勞，心肌梗塞，一個人在家裡暴斃，死的時候也沒拖累任何人。她就是這樣的一個人，一個「獨立」的楷模。

但我發現，我們沒辦法跟她靠近，沒辦法跟她談心事，她不需要與人交流，出門在外只要掛著耳機，一個人沉浸在廣播裡。

如果找到合適的人，依賴也沒有什麼不好

相對的，我就是一個很需要依賴人的人。我從小就需要有人陪我一起去圖書館讀書，我才有辦法讀得下去。我都要開耳機聽歌，免得圖書館太安靜，我無法專注讀書；長大了之後，出去玩，也幾乎都要有人陪，我很難一個人去旅行，沒辦法一個人去看電影，我需要有人陪著，即便只是雙方都在做自己的事情，那也沒有關係，只要有人陪在身邊就好了。

只是我一路上，很少遇到適合的陪伴對象。要不是對方很需要自己的空間，不然就是兩個人價值觀不合，不適合陪伴彼此。經歷了許多段感情，不斷地被說應該要多留一些空間給對方，一直到現在，我依然是一個很需要有人陪的人。

對我來說，生命中有一些事情是沒辦法被改變的，譬如獨處這件事情。有些人就是能獨處到我媽媽的那種地步，有些人就是跟我一樣很需要有人陪伴。一個人可以獨處固然很好，但獨處到了一定的境界，就會發現這個人很難親近、很難交流，更別說是要交往了。他們不太需要感情，甚至碰到感情會被嚇跑，也就是俗稱的性單戀。

而有些人就是偏向比較需要有人陪的一邊，這些人比較容易空虛，但如果真的在茫茫人海中，遇到了能長久黏在一起的人，也沒有什麼不好。

世界上不存在一種絕對的價值觀，也不存在絕對的對與錯的感情，只是我們都以為，人應該要獨立一點比較好。但把「獨立一點比較好」掛在口中的那些人，是不是真的能好好地獨處呢？還是只是在這個社會期待之下，而人云亦云著這樣的價值觀而已呢？

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

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延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 感情, 獨立, 交往, 伴侶, 特質

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