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過年沒地方去？全台獨家手部養護免費體驗超奢華　法式原裝手技身心都放鬆

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記者李薇／台北報導

過年大掃除、酒精消毒，手部肌膚是人人很常使用的部位，但往往最容易忽略，導致乾燥脫皮，不僅有損美觀，更是會覺得乾癢不適，是時候該為辛勞的雙手進行深層呵護了，以下就提供兩大護手療程，超厲害的法式按摩手技能為肌膚舒緩潤澤，自己做、帶媽媽都很棒。

▲sisley,Hair Rituel by Sisley,嬌蘭,香水,香氛,護手,保養,。（圖／品牌提供）

＃sisley 15分鐘奇蹟拋光手部護理

以「植物美容學」擄獲貴婦心靈的sisley向來以純天然萃取，提供高效的保養護理，最近更是在台北101開設首間旗艦店，超寬敞空間不僅舒適，也充滿隱私，逛街逛累了想放鬆一下，就立刻預約奢華的奇蹟拋光手部護理，不僅使用才剛剛更新的全能乳液護手，還能體驗頂級抗老極致夜間奇蹟再生精華浸潤肌膚，而且全部免費，當然要迅速預約起來。

▲sisley,Hair Rituel by Sisley,嬌蘭,香水,香氛,護手,保養,。（圖／品牌提供）

不只是護手療程非常厲害，sisley最引以為傲的就是來自法國專屬的溫柔手技，具有力道卻又不會過度拉扯肌膚的巧手，只要體驗過一次就回不去，而且護膚過程還會使用從不對外販售的高效美容精油，針對不同膚況提供最精準的解決方案，搭配自然療癒的香氣，整個身心靈不放鬆都難。

▲sisley,Hair Rituel by Sisley,嬌蘭,香水,香氛,護手,保養,。（圖／品牌提供）

在全台旗艦店裡面，還設有彩妝服務、全品項保養體驗、專屬美肌諮詢空間等等，當然，旗下最受到年輕人喜愛的Hair Rituel by Sisley也進駐，提供最科學的髮肌檢測與頭皮養護服務，等於一站式讓妳從頭美到腳，簡直太享受。

＃嬌蘭 法式沙龍10道手技香氛護手服務

▲sisley,Hair Rituel by Sisley,嬌蘭,香水,香氛,護手,保養,。（圖／品牌提供）

以香氛起家的法國嬌蘭在去年6月曝光旗下最高貴的藝術沙龍高訂香氛系列，10月再度實體化，在台北信義新光三越A11開設限定店之後，立刻受到香迷們的追捧，紛紛來此品香，客製化的服務也深受大眾喜愛，在過年期間，首度推出法式沙龍10道手技香氛護手服務，全台獨家，真的超珍貴。

▲sisley,Hair Rituel by Sisley,嬌蘭,香水,香氛,護手,保養,。（圖／品牌提供）

這次護手服務會使用頂級藝術沙龍香氛潤膚乳液，有親愛的玫瑰、迷夜橙花、綠野悸動3款香氣可以選，會先幫手部進行清潔之後，採用原裝進口、來自法國的獨家按摩手法，幫手部肌膚舒緩放鬆，每天限量30位，從1月20日至29日限定登場，要體驗就要快。

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sisley, Hair Rituel by Sisley, 嬌蘭, 香水, 香氛, 護手, 保養

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