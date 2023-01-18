超夢幻「乾燥花擴香」美到不行！打掃完放家裡質感大提升　桃花、財運通通來

記者李薇／台北報導

過年大掃除是台灣年節前的習俗，不只可以去除晦氣，也能夠納進新年好運，其中，居家香氛單品絕對是增添氛圍感的必備單品，以下就盤點多款厲害的擴香瓶，想要提升生活質感、廣納好運，桃花、財運、事業通通來，一定要先從舒適溫馨的居家氛圍開始。

＃C&F香研所 花園系精油擴香，200ml、售價790元

台灣品牌C&F香研所是近年新成立的新興品牌，看似簡約的包裝香味可不簡單，由全球調香大師Christian Provenzano所創作的單品，每一支味道都很迷人，選用頂級歐洲精油及天然成分製作，使用起來更為安心，花園系精油擴香系列一共推出4款香味，裡面還有美麗的乾燥花漂浮在擴香液裡面，擺在家裡立刻增添浪漫氣氛。

＃cocodor 浮游花R系列，200ml、售價699元

南韓香氛cocodor一直都是美妝論壇裡面討論度超高的品牌，旗下擴香瓶不僅種類很多，味道更是能滿足香迷們挑剔的鼻子，這次浮游花R系列特別加入了南韓的永生花在擴香瓶裡面，不僅視覺更多彩、繽紛，7種花果香味絕對能挑到妳的最愛。

＃KLOWER PANDOR 潘朵拉的秘密空間擴香瓶2912，520ml、售價780元

想要增添好桃花選這款就對！KLOWER PANDOR推出潘朵拉的秘密空間擴香瓶2912，是由牡丹溫柔花香結合荔枝的酸甜氣息為主調，聞起來具有花瓣層層包覆的優雅感，又有專屬於小女孩的活潑調皮，繁花簇擁的香氣，宛如置身在春季花叢，絕美夢幻。

＃HETKINEN 悠悠森林天然擴香，250ml、售價2680元

來自芬蘭的HETKINEN以天然精油調配出許多優質香氣，其中，悠悠森林天然擴香以細緻的絲柏精油與杜松交織，清新木香帶有一點點的香甜氣息，讓人宛如踏入北歐森林裡面，享受雨後清新的芬多精，非常舒壓又療癒。

＃NAMUA那木瓦 天堂島室內擴香，售價1950元

由台灣名模王心恬創立的香氛保養品牌那木瓦以獨特品味闖出康莊大道，運用無花果、大花茉莉、雞蛋花、雪松、古巴香脂等成分調製出的中性香調，具有溫度又細緻，不管是女生、男生都可以使用，放在房間立刻質感大提升。