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BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

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記者王則絲／台北報導

各大精品品牌趁著時裝周期間，一窩蜂官宣新任品牌大使，繼韓團IVE 19歲成員安俞真加入FENDI南韓品牌大使行列，DIOR也驚喜宣布防彈少年團（BTS）團員JIMIN（朴智旻）成為全球大使，GIVENCHY則是簽下了BIGBANG團員太陽為全球代言人；近日JIMIN與太陽兩人先後現身機場前往巴黎時裝周，太陽一身黑色勁裝簡直帥翻，攻佔各大媒體版面！

▲JIMIN、太陽。（圖／品牌提供）

▲JIMIN。（圖／品牌提供）

▲JIMIN出發前往巴黎看秀機場造型。（圖／品牌提供）

才剛宣布成為DIOR全球大使的JIMIN，18日便被鏡頭捕捉，身穿DIORTEARS膠囊系列的橄欖綠色棒球外套搭配丹寧褲裝，一身率性休閒現身，配戴粉色鏡片墨鏡顯得更亮眼突出；JIMIN從首爾仁川機場出發，即將前往巴黎參與DIOR 2023-2024冬季男裝大秀，時裝秀將於台灣時間20日晚上10點登場，屆時粉絲們也將能一睹JIMIN的秀場造型。

▲JIMIN、太陽。（圖／品牌提供）

▲JIMIN、太陽。（圖／品牌提供）

▲太陽穿著一身GIVENCHY黑色勁裝現身機場帥翻。（圖／品牌提供）

BIGBANG團員太陽日前甫發行個人單曲《VIBE》，登上60國iTunes熱門歌曲榜冠軍，而這首單曲正是與GIVENCHY合作的新企劃，而太陽晉升GIVENCHY 2023年全球品牌代言人後，立馬獲邀出席參加最新男裝秀，17日現身機場，他穿著GIVENCHY運動風格黑色皮衣與丹寧褲、背著一顆巨型尺寸的超大包款，腳上G Clog Boots則彰顯前衛個性態度，全身黑色勁裝加上墨鏡造型簡直帥翻。

關鍵字：

JIMIN, DIOR, 朴智旻, GIVENCHY, 太陽, BIGBANG, 男裝周, 時裝周

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