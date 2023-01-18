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皮膚科醫師教「6種掉髮類型」改善方法！馬尾太緊、喜歡撓頭都NG

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▲▼ 皮膚科醫師教6種掉髮類型改善方法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲皮膚科醫師分享6種掉髮類型的改善方法。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人受生活作息、飲食及壓力等因素影響，不分男女老少，許多人都有掉髮困擾，想改善脫髮情況，就要先了解自己的脫髮類型，才能有效解決。小紅書上就有人氣皮膚科醫師就分享了6種掉髮類型和其相對應的改善方式，快來看看自己是哪一種，對症下藥更有用。

1.脂溢型脫髮

多發生於青壯年的男性，主要和遺傳、頭皮微環境、雄性激素反應敏感等因素有關聯，可在醫師指導下搭配外用藥噴霧和內服藥物來調理改善。

▲▼ 皮膚科醫師教6種掉髮類型改善方法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.營養型脫髮

因為減肥、挑食、營養不均衡而出現的脫髮，應該多補充蛋白質、鐵元素的攝取。

3.物理型脫髮

因為高溫環境、曝曬、馬尾或盤髮收得過緊、喜歡撓頭、燙髮，這種物理性脫髮是暫時的，只要減少人為對於頭皮的摩擦和刺激，就可以慢慢地讓頭髮長回來。

▲▼ 皮膚科醫師教6種掉髮類型改善方法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.生理型脫髮

不少女性在產後2～6個月會出現頭髮變黃、開始脫落等狀況，一般來說，大致約一年後可恢復，飲食上也可多吃些魚蝦、豆製品、菠菜、馬鈴薯等食物，幫助補充營養。

▲▼ 皮膚科醫師教6種掉髮類型改善方法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.精神型脫髮

因短期內的焦慮、失眠、煩躁、壓力大而導致的脫髮，某些人可能會伴隨著塊狀斑禿的出現。這類型脫髮不用太特意治療脫髮，而是應該從避免熬夜、多向朋友或醫生傾訴，釋放壓力、舒緩情緒上來改善，自然而然會恢復。

6.化學型脫髮

像是經常性染髮或人體正在進行化療的過程中，長期接觸某些化學成分，會影響毛囊代謝，但不會引起毛囊完全的壞死。因此，只要斷開化學刺激，掉髮情況也是可逆的。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 頭皮護理, 保養, 頭髮, 洗頭, 改善, 預防, 秘訣, 技巧, 皮膚科醫師, 醫生

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