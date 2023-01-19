fb ig video ETtoday search mobile

網搜「5個變醜壞習慣」小心爛臉、狂長痘！第2超多人天天犯

>

▲▼ 5個爛臉壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲有些日常小動作可能就是造成肌膚不好的元兇。

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@moeka_nozaki

你是否也常疑惑，自己明明有認真清潔，也很勤勞保養，但肌膚就是不好，常有搔癢、冒痘，甚至敏感等問題嗎？其實有些日常中大家不經意間做的小動作，就是讓你保養打折扣、肌膚出問題的元兇，快把以下5個會害你肌膚變差的「變醜壞習慣」改掉，別再犯了！

＃愛用手揉眼睛

眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅會導致眼皮鬆弛、摩擦出細紋，還會讓手上的細菌進入眼睛裡，引起結膜炎或角膜炎等眼部發炎感染問題。

▲▼ 5個爛臉壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃喜歡低頭玩手機

現代人人手一「機」，到處都可以看到低頭族，但長時間的低頭低頭會增加對頸椎的壓迫，導致頸椎變形或增生，甚至可能造成身體歪斜，而且下顎的線條也會變得越來越不明顯，甚至出現雙下巴，讓臉部輪廓鬆弛。

▲▼ 5個爛臉壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃喜歡擠痘痘、粉刺

很多人一看到痘痘或粉刺就想擠，但不少皮膚科醫師都提醒別自己在家擠痘痘。一來手上或器具有細菌殘留，很容易導致二次發炎、加重痘痘情況，且大多數人力道拿捏不好，用力過猛會讓肌膚受傷，導致留下痘印，甚至產生難以消除的痘疤凹洞。

＃頻繁去角質

適時地去角質能幫助肌膚代謝、恢復柔嫩透亮，但若過於頻繁地去角質，會造成角質受損，反而使肌膚變得敏感脆弱。去角質頻率應依照個人膚質和肌膚狀況做調整，像是混和性肌膚約1～2週一次，乾性肌膚2～3週一次，油性肌膚1週一次，但還是要視當下的皮膚狀況做調整。

▲▼ 5個爛臉壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃常沒洗手就摸臉

如果沒事就喜歡用手撐著下巴或是隨意摸臉，那你臉上的痘痘可能都是自己「摸出來」的。人的手上有很多細菌，沒有先洗手就摸臉會將細菌帶到臉上，增加肌膚感染風險，進而引起臉部長痘痘。

關鍵字：

保養, 護膚, 爛臉, 變醜, 冒痘, 原因, 壞習慣, NG行為, 錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

「越有心事越裝沒事」星座Top 3 ！　第一名最會演，太在意他人想法

星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？

星宇航空找辣妹上演時裝秀！透視裝、開高衩⋯網：空姐穿這樣嗎？

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

網搜「5個變醜壞習慣」小心爛臉、狂長痘！第2超多人天天犯 最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題 超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感 宋慧喬最新粉嫩造型根本少女！甩「文同珢」暗黑形象大曬雪白肌膚 學起來超省錢！染髮持色「3個小技巧」，拉長補染時間 台中三井LaLaport試營運首日排隊百公尺！LOPIA超市開門就塞爆 過年宅在家不無聊！LV、愛馬仕質感桌遊　放著也是漂亮擺飾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面