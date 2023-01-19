網搜「5個變醜壞習慣」小心爛臉、狂長痘！第2超多人天天犯

▲有些日常小動作可能就是造成肌膚不好的元兇。

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@moeka_nozaki

你是否也常疑惑，自己明明有認真清潔，也很勤勞保養，但肌膚就是不好，常有搔癢、冒痘，甚至敏感等問題嗎？其實有些日常中大家不經意間做的小動作，就是讓你保養打折扣、肌膚出問題的元兇，快把以下5個會害你肌膚變差的「變醜壞習慣」改掉，別再犯了！



＃愛用手揉眼睛

眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅會導致眼皮鬆弛、摩擦出細紋，還會讓手上的細菌進入眼睛裡，引起結膜炎或角膜炎等眼部發炎感染問題。

＃喜歡低頭玩手機



現代人人手一「機」，到處都可以看到低頭族，但長時間的低頭低頭會增加對頸椎的壓迫，導致頸椎變形或增生，甚至可能造成身體歪斜，而且下顎的線條也會變得越來越不明顯，甚至出現雙下巴，讓臉部輪廓鬆弛。

＃喜歡擠痘痘、粉刺



很多人一看到痘痘或粉刺就想擠，但不少皮膚科醫師都提醒別自己在家擠痘痘。一來手上或器具有細菌殘留，很容易導致二次發炎、加重痘痘情況，且大多數人力道拿捏不好，用力過猛會讓肌膚受傷，導致留下痘印，甚至產生難以消除的痘疤凹洞。

＃頻繁去角質



適時地去角質能幫助肌膚代謝、恢復柔嫩透亮，但若過於頻繁地去角質，會造成角質受損，反而使肌膚變得敏感脆弱。去角質頻率應依照個人膚質和肌膚狀況做調整，像是混和性肌膚約1～2週一次，乾性肌膚2～3週一次，油性肌膚1週一次，但還是要視當下的皮膚狀況做調整。

＃常沒洗手就摸臉

如果沒事就喜歡用手撐著下巴或是隨意摸臉，那你臉上的痘痘可能都是自己「摸出來」的。人的手上有很多細菌，沒有先洗手就摸臉會將細菌帶到臉上，增加肌膚感染風險，進而引起臉部長痘痘。