fb ig video ETtoday search mobile

日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

>

記者王則絲／綜合報導

最近日、韓吹起一波「袖套」旋風，除了有明星們的加持，像是太妍、Joy、Jennie⋯⋯都曾穿搭戴上，路上的女孩們也紛紛加入行列，尤其是在日本街頭，可說是非常普遍，而袖套有什麼特別用處，又該如何去做穿搭，以下一起來看看。

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲韓流明星帶起袖套風潮。（圖／翻攝自IG）

說到袖套，許多人會想到的是做家事時、或是畫畫時必備的防髒用品， 但這種袖套其實就跟手套的概念一樣，主要提供保暖的功能，可以露出手指更方便活動，不過又比一般的露指手套時髦多了，由於布料向上包覆住手臂，加上大部分為厚厚的針織或毛線材質，戴上後顯得手臂纖細，同時也是能彰顯Y2K風格的標誌性單品之一。

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、Joy的袖套穿搭。（圖／翻攝自IG）

其實袖套的穿搭非常簡單，雖然明星們經常在打歌服中運用袖套造型，但日常也能夠輕鬆駕馭。袖套搭配平口上衣或背心是最辣的穿法，像太妍身上穿著粗針織的背心，搭配的是馬海毛材質的粉色袖套，呼應繽紛色系與冬季限定的毛絨感；日本櫻花妹們最常出現的袖套穿法，則是與洋裝做搭配，替溫柔的裙裝造型增添個性；怕冷的女孩也不用擔心，直接將袖套穿在長袖外，再配上外套，僅露出手部也是很可愛的搭配方式，低調的搭出層次感。

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲袖套穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲日本女生的袖套穿搭。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

袖套, 袖套穿搭, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

「5星座」嘴硬說沒事其實超在意，天秤不說代表和你不夠熟

「5星座」嘴硬說沒事其實超在意，天秤不說代表和你不夠熟

「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻 星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面