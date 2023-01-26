日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

記者王則絲／綜合報導

最近日、韓吹起一波「袖套」旋風，除了有明星們的加持，像是太妍、Joy、Jennie⋯⋯都曾穿搭戴上，路上的女孩們也紛紛加入行列，尤其是在日本街頭，可說是非常普遍，而袖套有什麼特別用處，又該如何去做穿搭，以下一起來看看。

▲韓流明星帶起袖套風潮。（圖／翻攝自IG）



說到袖套，許多人會想到的是做家事時、或是畫畫時必備的防髒用品， 但這種袖套其實就跟手套的概念一樣，主要提供保暖的功能，可以露出手指更方便活動，不過又比一般的露指手套時髦多了，由於布料向上包覆住手臂，加上大部分為厚厚的針織或毛線材質，戴上後顯得手臂纖細，同時也是能彰顯Y2K風格的標誌性單品之一。

▲太妍、Joy的袖套穿搭。（圖／翻攝自IG）



其實袖套的穿搭非常簡單，雖然明星們經常在打歌服中運用袖套造型，但日常也能夠輕鬆駕馭。袖套搭配平口上衣或背心是最辣的穿法，像太妍身上穿著粗針織的背心，搭配的是馬海毛材質的粉色袖套，呼應繽紛色系與冬季限定的毛絨感；日本櫻花妹們最常出現的袖套穿法，則是與洋裝做搭配，替溫柔的裙裝造型增添個性；怕冷的女孩也不用擔心，直接將袖套穿在長袖外，再配上外套，僅露出手部也是很可愛的搭配方式，低調的搭出層次感。

▲日本女生的袖套穿搭。（圖／翻攝自IG）