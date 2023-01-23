包・開箱／LONGCHAMP「仙楂粉」摺疊包攻佔少女心！兔年滿版胡蘿蔔巨Q

記者王則絲／台北報導

想替新的一年挑選一顆可愛的包讓你走春有風嗎？今天《ET FASHION》要來帶大家開相近賞的，正是法國精品LONGCHAMP特別為農曆兔年所打造的限定系列，於經典的摺疊包上加入了超Ｑ的滿版胡蘿蔔圖案，全系列使用的「仙楂粉色」，更是攻佔少女心！

▲LONGCHAMP兔年限定膠囊系列。（圖／品牌提供）



多家品牌的新年系列，通常還是會以喜氣的大紅色為主，不過LONGCHAMP為「兔年」別出心裁，挑選了「仙楂粉色」來呼應兔子的俏皮形象，以及屬兔人慷慨、優雅的性格；LONGCHAMP新年系列以招牌的摺疊包「Le Pliage」系列設計為基，打造充滿機智趣味的兔年膠囊系列，包含旅行袋、迷你手提包、肩背包三款經典包型。

▲《ET FASHION》本次開箱LONGCHAMP新年系列的兩款包款。（圖／記者王則絲攝）



《ET FASHION》今開箱的款式為Le Pliage迷你手提包以及肩背包，迷你手提包印上滿版的卡通風格胡蘿蔔圖案，比起兔子的圖案讓人感到更有趣，內附長背帶，可隨時替換手提或是肩背的方式搭配；尺寸較大的Le Pliage肩背包則是較為簡約素面，不過包面上依然飾有兔子造型的皮革徽章，來代表兔年吉祥可愛的寓意，此包型空間大、又方便收納，有多麼的實用想必已不必多說。

▲Le Pliage迷你手提包以及肩背包兔年圖案、標誌細節。（圖／記者王則絲攝）



本系列特別的地方還有，LONGCHAMP標誌性俄羅斯皮革亦採用了與包面同色調的皮革打造，作為飾邊與提把扣蓋，就連反面的麂皮部分也是同款玫瑰色調，療癒的色彩令人少女心噴發。