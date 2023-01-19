金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

記者鮑璿安／外電報導

美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）曾在去年（2022年）MET Gala上再次演繹瑪麗蓮夢露於1962年穿著的Jean Louis金色禮服，最近又有驚人之舉，據外媒報導，她在倫敦蘇富比Royal & Noble拍賣會以197,453 美元（約台幣599萬元）買下黛安娜王妃（Princess Diana）所佩戴過的十字架項鍊。

這款紫水晶十字架項鍊據說是黛妃生前最喜歡的作品之一，由宮廷珠寶商 Garrard 於 1920 年代設計，重 5.25 克拉，鑲有方形切割紫水晶和圓形切割鑽石，採用花卉風格打造，在1987 年黛妃曾經佩戴它搭配紫色天鵝絨禮服出席非營利組織 Birthright 的慈善晚會。據了解，該項鍊僅有黛妃戴過，黛妃去世之後就再也沒有出現在公開場合。

蘇富比倫敦珠寶部主管克里斯蒂安斯波福斯 （Kristian Spofforth）表示：「從尺寸、顏色和風格來看，這是一件大膽的珠寶，我們很高興這件作品找到了新的生命。」Kim Kardashian選擇留下這一歷史性單品，最後成交價為197,453 美元（約台幣599萬元），是拍賣前價值的兩倍多，且Kim Kardashian本人不在場內，由代表代為出價購買。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）曾穿著價值1.4億的瑪麗蓮夢露古董裙。（圖／翻攝自Instagram／kimkardashian）